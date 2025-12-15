愛情不見了？從「不再心動」開始：專家點破戀情快結束的3個警訊

▲當愛情走入倦怠期，即使沒有發生爭吵，關係中的違和感也會悄悄浮現。當你對伴侶不再感到心動、分享慾大減，或許就是該面對關係是否走到盡頭的時候了。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當一段戀愛關係逐漸走到尾聲，許多人會開始感受到一種難以言喻的「違和感」，最常見的就是「最近好像不再那麼心動」。儘管沒有發生什麼決定性的重大事件，但戀愛的心情確實會隨著時間慢慢地改變。日本網站《Trill》便彙整了幾個戀情即將結束時會出現的「警訊」，提醒大家如果開始出現這些跡象，或許該檢視一下這段關係了。

1、在一起時心頭不再泛起漣漪

第一個明確的訊號是兩人在一起時會「不再心動」。以前收到對方的甜言蜜語或訊息時，心頭會像小鹿亂撞般感到臉紅心跳，但現在卻無法再感到心潮澎湃；即使見面約會，雖然覺得當下「還算愉快，但就是哪裡怪怪的」。你並不是討厭對方了，但那份專屬於愛情的「心動開關」卻怎麼樣也打不開，這其實是熱戀中的激情正緩緩趨於平靜的信號，暗示著你們的關係可能正悄悄走入尾聲。

2、想分享或討論的事情逐漸減少

第二個警訊是彼此之間想分享或討論的事情變少了。過去生活中的大小事都想立刻告訴對方，但現在你卻開始覺得「這件事沒必要特地告訴他吧」，於是兩人之間的對話也隨之減少。這種「提不起勁分享」的感覺，也是關係面臨危機的信號之一。當兩人的心靈距離在不知不覺中逐漸拉開，這種隔閡自然而然就會反映在日常的對話中，導致溝通的頻率與熱度下降。

3、開始將「自己的時間」看得比戀愛重要

最後一個訊號是，你開始將自己的時間和舒適度擺在戀愛之前。以前收到對方的邀約會很開心，現在卻越來越常對約會感到意興闌珊，反而更常覺得「今天想一個人待著」。你會發現自己更重視自己的步調，寧願自己獨處也不願勉強去配合對方的行程，這代表著比起愛情，「自己的舒適度」開始佔據了上風，是一個明顯的跡象。不再勉強自己去遷就和配合，也證明了你的心正慢慢地、溫和地遠離這段關係。

不再怦然心動，並不意味著世界末日，可能只是你的心正在暗示你「邁向人生的下一個階段」。無論最終是選擇重新檢視這段關係，或是決定暫時分開一段時間，最重要的是忠於自己內心的真實感受，勇敢做出最適合自己的選擇。