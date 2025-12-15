淡水2機車碰撞「護理師不治」　無照騎士竟稱：正要去考駕照

▲北市醫院護理師吳姓女騎士事故後送醫不治 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市淡水區今（15日）上午發生一起死亡車禍。43歲無照的郭姓機車騎士沿淡金路往台北方向行駛時，在外側車道準備右轉路邊，不料與後方同向的54歲吳姓女騎士發生碰撞。強大的撞擊力道導致吳女頭部嚴重受創，當場失去呼吸心跳，經送往淡水馬偕醫院搶救後仍宣告不治，據悉女騎士是名護理師，當時正要前往北市醫院上班，不料竟遇死劫，警訊後將郭男依過失致死罪移送偵辦。

據了解，郭姓男子平時在工地做粗工，有詐欺及公共危險罪前科，還曾因肇事而遭註銷機車駕照，今天上午10時許，郭姓男子騎乘機車行經淡水區淡金路往台北方向時，在外側車道行駛並右轉至路邊。此時，同向後方由吳姓女子騎乘的機車閃避不及，2車發生碰撞。

事故造成郭男四肢輕微擦挫傷，無生命危險，但吳姓女騎士則因頭部受到重創，當場失去生命跡象。淡水警方獲報後立即派員趕赴現場處理，並協助將傷者送醫。女騎士經緊急送醫搶救，中午12時許仍宣告不治。警方對郭姓機車騎士實施酒測，酒測值為0，已排除酒駕肇事，郭男被查出無照時，還戲謔地說「我正要去考駕照」。

而死亡的吳姓女騎士在台北市醫院擔任護理師，事故當時正要前往醫院上班，沒想到竟遇死劫，警方訊後將郭姓男子依過失致死罪移送士林地檢署偵辦，由於事故現場並沒有監視器，警方呼籲行經車輛如有行車記錄器拍攝到事發經過，可以提供給警方以釐清事發經過。