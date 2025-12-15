LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明

記者陳家祥／台北報導

考量立法院通過的《財政收支劃分法》修正案執行上有窒礙難行，在覆議案遭否決、輿論討論多日後，府院拍板「不副署、不公布」，包括12日三讀的停砍年改相關法案也可能將比照辦理，藉此形成憲政慣例。總統賴清德今上午邀行政院及考試院進行國政茶敘後，強調各部會應在合憲基礎下進行各項法案。行政院長卓榮泰下午3點30分將親自召開記者會，說明不副署等相關作為，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

今日國政茶敘與會者包括行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。

在與會者發言結束後，賴清德表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

賴清德也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

行政院長卓榮泰也於昨（14日）深夜在臉書貼文強調，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是其一生不變的政治信念與志業。他直言，當前正有力量試圖破壞憲法體制、削弱國防安全與財政紀律，行政院必須依法承擔憲法所賦予的責任。

他表示，將竭盡所能守護國家主權與安全，捍衛憲政秩序與尊嚴，無論承擔多大壓力，都會站在最前線，阻止任何違憲行為發生，確保民主體制不被破壞。

▼總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供）



