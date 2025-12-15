　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明

 

記者陳家祥／台北報導

考量立法院通過的《財政收支劃分法》修正案執行上有窒礙難行，在覆議案遭否決、輿論討論多日後，府院拍板「不副署、不公布」，包括12日三讀的停砍年改相關法案也可能將比照辦理，藉此形成憲政慣例。總統賴清德今上午邀行政院及考試院進行國政茶敘後，強調各部會應在合憲基礎下進行各項法案。行政院長卓榮泰下午3點30分將親自召開記者會，說明不副署等相關作為，《ETtoday新聞雲》將全程直播。

今日國政茶敘與會者包括行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。

在與會者發言結束後，賴清德表示，為促進院際之間溝通協調、維護國政推動的順利進行，針對立法院的《財政收支劃分法》及通過的各項法案，行政院、考試院及相關部會都應在合憲基礎下進行，確保憲政體制完整，這是最主要的目標。

賴清德也請考試院務必多加考慮，運用何種方式最能保障公務人員權利義務，讓軍公教退休制度可長可久，這是考試院職責所在。

行政院長卓榮泰也於昨（14日）深夜在臉書貼文強調，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是其一生不變的政治信念與志業。他直言，當前正有力量試圖破壞憲法體制、削弱國防安全與財政紀律，行政院必須依法承擔憲法所賦予的責任。

他表示，將竭盡所能守護國家主權與安全，捍衛憲政秩序與尊嚴，無論承擔多大壓力，都會站在最前線，阻止任何違憲行為發生，確保民主體制不被破壞。

▼總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供）

▲▼總統賴清德邀請行政院長卓榮泰、考試院長周弘憲、行政院副院長鄭麗君、考試院副院長許舒翔，進行國政茶敘，副總統蕭美琴、總統府秘書潘孟安及副秘書長鄭俊昇也在座。（圖／總統府提供）

 
 

快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法
LIVE／財劃法不副署不執行　卓榮泰親上火線說明
護理師慘死！　無照騎士竟稱：正要去考駕照
快訊／重申台海立場！　高市早苗：盼對話和平解決
柯文哲插嘴「又在亂說」！遭審判長制止
快訊／曾豪駒回任樂天桃猿總教練！教練團陣容出爐
郭碧婷1人養娘家7口？郭爸怒：胡說八道…親證親家送百坪地給兒
《RM》一次送走2人！韓網反應曝

喊話府院誠實面對不副署「憲政衝擊」　時力：審慎為之

傳府院高層已拍板，對藍白二修的《財劃法》採「不副署、不公布」，引起各界議論。對此，時代力量今（15日）表示，實質上，這等於總統透過行政技術行使了「否決權」，這種做法將打破長久以來的憲政慣例，具有高度風險，府院應誠實面對此舉對憲政秩序的衝擊，審慎為之。時力強調，核心問題在「裁判缺席」，總統應儘速提名大法官，藍白也應理性審查，讓憲法法庭恢復運作，是解決此刻僵局唯一的解方。

