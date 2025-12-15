　
生活

友借1萬「轉帳還錢9985元」　她看了爆氣！網吵翻：算撿到了

▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費（圖／本報資料照）

▲原PO看到還款被扣15元，超級傻眼。（圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「真的超不爽！」一名女網友抱怨，借錢給朋友，對方以往都整數還1萬元，這次卻只轉9985元，讓她越想越火大。文章曝光後，不少網友也搖頭，「人品問題」、「借錢有還錢，其實我就覺得算是撿到了」；也有人替對方緩頰可能被扣ATM手續費。不過原PO強調，對方是銀行轉帳，確定少還錢。

一名女網友在Threads表示，她借了友人一些錢，前幾個月都是轉1萬元整，殊不知最近手機跳出入帳通知，還款金額顯示9985元，讓她百思不得其解，「雖然只是15塊，但我真的超不爽耶，只有我會不爽嗎？」

底下網友也搖頭回應，「以後都不要再借錢了，15元的人品」、「這世道，借錢出去真的是不要期待別人還錢」、「真心建議，這種人要拒絕往來」、「沒給利息還扣手續費是什麼情商天才」、「你該慶幸他有還你錢，畢竟欠錢不還裝死的人實在太多了」、「不行，那15元我會要回來，不是格局高低問題，是做人原則」、「借錢有還錢，其實我就覺得算是撿到了」。

也有網友解釋，「如果到ATM插卡按存款 可以選存到自己帳號或是別人，有些人不知道，存10000元，但過去會是9985元」、「他應該是拿現金到ATM存到你戶頭，才導致自動扣15元」。

對此，原PO強調，本以為對方是跨行ATM存款，經確認後明明是銀行直接轉帳。

12/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

友借1萬「轉帳還錢9985元」　她看了爆氣！網吵翻：算撿到了

