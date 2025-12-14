　
生活

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

日本秋田縣在地名物便當「ぼだっこ飯」近日在社群平台掀起話題。（圖／翻攝自X，@tamsco274）

▲日本秋田縣在地名物便當「ぼだっこ飯」，有滿滿的白飯，配菜卻只有小小一片魚肉。（圖／翻攝自X，@tamsco274）

圖文／CTWANT

日本秋田縣在地名物便當「ぼだっこ飯」近日在社群平台掀起話題。一名網友分享自己品嘗該便當的過程與結果，該款便當的配菜只有一小塊鮭魚，目測僅約拇指大小，其他全是白飯，和普通便當差異甚大。相關貼文在 X（前Twitter）上累計接近1500萬次瀏覽、約10萬個讚，引發熱烈討論。

日媒ねとらぼ報導，發文者是活躍於社交 VR 平台「VRChat」的創作者たましこ（@tamsco274）。他在貼文中曬出秋田當地常見的「ぼだっこ飯」，只見該便當外觀相當簡單，盒子裡裝了滿滿的白飯，配菜卻只有一小塊紅鮭，看上去異常寒酸，卻正是這款便當的最大特色。

據了解，「ぼだっこ」是秋田方言，意指味道極鹹的紅鮭。「ぼだっこ飯」的設計概念，是只靠一小塊鹹紅鮭，就能配著吃完整盒白飯。然而，實際體驗卻顛覆想像。たましこ在開動約20分鐘後更新狀況，表示白飯已經吃了約一半，紅鮭卻沒吃幾口，讓他忍不住開玩笑說「白飯不夠多，快要生氣了」。

他形容，紅鮭的鹹度高到「必須把白飯塞滿整個嘴巴，才能搭配那一小塊鮭魚」，甚至笑稱這是「帶有鮭魚味的鹽」。不過，他也強調，儘管鹹得驚人，味道卻「真的非常好吃」。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示震驚與好奇，有人直呼「一直聽說飯不夠，現在終於相信了」，也有人調侃「鹽分要注意」，更有人分享自身經驗，指出「ぼだっこ便當的飯量本來就不可能夠」。這款看似樸素、卻極具個性的在地便當，也因此再次成為關注焦點。

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

