生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超商繳水費「1實用功能秒折抵」　店員不信！下秒驚呆：真的可以

▲▼全家、7-11信義區門市跨年人潮少。（圖／記者蕭筠攝）

▲內行人用OPENPOINT點數折抵水費，店員也驚呆了。（示意圖／記者蕭筠攝）

網搜小組／劉維榛報導

連店員都驚奇！一名女網友笑稱，在7-11繳水費時，要求用OPENPOINT點數折抵，店員原本懷疑「可以這樣？」沒想到實測成功，讓對方驚呼「哇～原來可以！」逗趣反應笑翻原PO。實用文章曝光後，一票網友也驚呼「長知識了」、「貨到付款也可以用點數去扣錢」。

一名女網友在Threads表示，她去小7繳水費，並向店員說「要把OPENPOINT點數全部折抵掉」，結果對方一臉疑惑，還反問「可以用點數折抵？」原PO點頭表示真的可以，店員半信半疑之下，試著操作收銀系統，下秒順利「嗶」一聲刷成功了。

店員當下也感到十分驚奇，小聲地自言自語「哇～原來點數可以這樣用哦？」原PO看了也頗為逗趣，「好可愛的反應」。

底下網友熱議，「貨到付款也可以用點數去扣錢，當時店員也一臉懷疑，我也是直接請店員先刷再說，後面店員也是吃驚能成功扣款」、「店員也不知道水電費可以刷手機載具」、「7-11太多功能了，應該沒人能全部記住吧」、「天啊！長知識了」、「通常代收款類的都不能折抵，發現可以後覺得很新奇」。

根據7-11官網說明，OPENPOINT點數可折抵停車費、水費、瓦斯、罰單；可繳綜所稅、牌照稅；也可用於雙北垃圾袋，以及EC取貨付款（各電商平台包裹取貨付款金額、交貨便手續費）。值得注意的是，EC取貨付款於門市使用點數折抵後，若後續於網購平台進行退貨，將不退還OPENPOINT點數。

此外，全家「Fami Point」也可折抵代收項目，包括停車費、房屋稅、地價稅、牌照稅、印花稅、綜所稅、營業稅、水費、電費、瓦斯費、健保費、勞保費（包含勞退、國民年金）、技術士技能檢定費用及監理規費用。

12/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

