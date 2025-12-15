1.25兆軍購有用？　退將提1招換和平「把台積電移去中國」

▲總統賴清德提出8年1.25兆國防特別預算。（示意圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

行政院提出1.25兆元的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，經國防部提出後送立法院審議，引發各界激烈討論。針對這項軍購案是否真能為台灣換來和平，退役中將帥化民日前在政論節目《全球大爆卦》中提出強烈質疑，更語帶諷刺地表示，若將台積電移往中國，或許才真正能稱得上是「護國神盾」。

帥化民在節目中以金庸小說《葵花寶典》作比喻，表示想修練絕世武功的代價，就是引刀自宮。他認為，台灣目前的處境正如同此情節，為了尋求美國的保護或提升戰力，正在犧牲自身的經濟命脈。

▲台積電。（圖／記者施怡妏攝）

帥化民指出，台積電在美國的設廠，規模從一座擴增至六座，這讓他不禁擔憂，一旦人才與技術重心移往美國，屆時美國甚至可能進一步挖角人才去扶植英特爾（Intel），若台灣最核心的半導體優勢被掏空，「那台灣還剩什麼呢？」

話鋒一轉，帥化民更針對總統賴清德的兩岸論述，提出一個反向思考的觀點，表示賴總統若真有心如過去所言「幫助中國經濟」或尋求兩岸穩定，手上唯一的籌碼其實就是台積電。如果將台積電移往中國，讓兩岸經濟深度綑綁，或許才真正稱得上是讓對岸不敢輕舉妄動的「護國神盾」，而非如現在這般將資產移往美國，卻讓台灣陷入險境。

