　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

▲好市多賣場。（示意圖／好市多）

▲好市多賣場。（示意圖／好市多）

記者張靖榕／綜合報導

好市多（Costco）日前傳出有意在台中規劃第3家分店，引發關注；執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在最新財報又提到，2026會計年度已排定5項「遷址升級」計畫，其中包括台灣的1家現有分店，但未公布具體據點，引發外界揣測。根據先前消息，推估該間台灣分店或許位在南台灣。

好市多於美東時間11日下午召開2026會計年度第1季財報電話會議，瓦克里斯在會中透露，好市多原先規劃在2026會計年度新開35家門市，但因西班牙多項新倉庫工程進度延宕，開店數量將下修至28家。他強調，這屬於短期施工因素，不影響公司長期維持每年新增30家以上門市的全球擴張節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除新展店計畫調整外，瓦克里斯也首次對外說明「遷址升級」策略的進一步布局。他指出，2026會計年度將進行5家門市搬遷作業，分別位於美國3家、加拿大1家，以及台灣1家。這類遷址主要鎖定原本營運量能已趨近飽和、來客數極高的成熟門市，透過搬遷至腹地更大、停車空間更充足，並具備擴建加油站條件的新地點，藉此提升整體服務量能與會員購物體驗。

瓦克里斯表示，過往經驗顯示，完成搬遷升級後，相關門市的銷售成長速度往往顯著加快，對區域市場的帶動效果也相當明確。不過，他並未透露台灣將進行遷址的具體門市名稱，僅表示相關計畫已納入既定時程。

財報同時顯示，好市多2026會計年度第1季全球同店銷售年增6.4%，電商業務成長幅度更超過20%。管理層指出，新門市的成熟速度與年化營收表現均優於以往，也顯示公司近年更聚焦於「單店效率」與「地段優化」。在此策略下，遷址升級將成為未來幾年重要工具之一，而台灣市場亦被納入整體調整藍圖之中。

雖然瓦克里斯未公布台灣即將遷址的好市多門市，但今年2月消息，好市多「起家厝」高雄店開店28年，因租約到期，將搬到高軟南側的成功二路，位於新址的南高雄店建照也於當時曝光，預計將打造3棟、地上4層鋼骨建築，至於原定的加油站已取消。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／雲林嚴重車禍！小貨車斷頭　2人無心跳
台灣有Costco要搬家！　時間曝光
女主播走路重摔「玉鐲斷3截」人沒事！命理師：別丟垃圾桶
全台凍番薯！　最冷時間曝
快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「人船避碰規定」即起上路　明定船隻與潛客應保持100公尺

花蓮「練習曲書店」不賣書長跑10年　拓展3空間成「百大文化基地」

2026馬年！　3生肖大翻身

全台凍番薯！　最冷時間曝

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

「雙子座流星雨」今晚登場　觀賞條件佳「每小時可見100顆」

急凍！　連3天挑戰跌破10℃

快訊／8級強風！　今晨12.5℃越晚越冷

西拉雅5COOL音樂節首日破萬人朝聖　玖壹壹壓軸開唱官田嗨翻

快訊／01:58台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

「人船避碰規定」即起上路　明定船隻與潛客應保持100公尺

花蓮「練習曲書店」不賣書長跑10年　拓展3空間成「百大文化基地」

2026馬年！　3生肖大翻身

全台凍番薯！　最冷時間曝

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

「雙子座流星雨」今晚登場　觀賞條件佳「每小時可見100顆」

急凍！　連3天挑戰跌破10℃

快訊／8級強風！　今晨12.5℃越晚越冷

西拉雅5COOL音樂節首日破萬人朝聖　玖壹壹壓軸開唱官田嗨翻

快訊／01:58台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

「人船避碰規定」即起上路　明定船隻與潛客應保持100公尺

ET專訪／賴瑞隆誓言：8年內高雄平均薪資漲1萬　創造20萬就業機會

日媒專訪「擊敗日本的台灣左腕」　陳柏清難忘東京巨蛋與超商驚喜

快訊／雲林斗南3車碰撞！「小貨車斷頭」2人無心跳搶救中

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

從道奇冠軍功臣到傷後復出　紅雀押寶梅伊盼找回火球年代

花蓮「練習曲書店」不賣書長跑10年　拓展3空間成「百大文化基地」

2025高CP平價圍巾推薦！UNIQLO、GU百元價入手、Karina同款療癒又保暖

大都會補強戰力　2年12億簽下波蘭柯頂替阿隆索

2026馬年！　3生肖大翻身

辛龍喪妻神隱5年露面！ 　唱自創曲「全是對劉真的思念」

生活熱門新聞

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

快訊／急凍冷風狂吹！全台16縣市發布「強風特報」氣象署示警了

行動電源機艙冒煙　亞航證實旅客燙傷

快訊／01:58台灣東部海域規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

全台凍番薯！　最冷時間曝

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

帥主管「陪睡大媽」換大單！女業務揭內幕　釣出一票老鳥

人行道變開心農場！粉專：這條路好好吃

急凍！　連3天挑戰跌破10℃

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

更多熱門

相關新聞

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

南韓入境卡還不更正　矢板明夫回嗆：那「首爾」就回復「漢城」吧！

南韓入境卡日前傳出將台灣列為「China（Taiwan）」，引發國內民眾不滿，且經總統賴清德公開喊話後，仍未更正。對此，媒體人矢板明夫昨（12日）開嗆，一個在強權面前經常低頭，卻不尊重我們的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友，建議外交部正式行文告知韓國，在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

賴清德捧場中配麵店　老闆感性喊：台灣是我的家

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

馬斯克關注台灣少子化　陳菁徽批民進黨擺爛：人都沒了怎護台？

好市多價目牌「列特價算式」　一票讚高招

好市多價目牌「列特價算式」　一票讚高招

年終最強護照榜　台灣升至36名

年終最強護照榜　台灣升至36名

關鍵字：

台灣Costco好市多

讀者迴響

熱門新聞

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居

竹科夢碎！頂大碩士挑工作「連拒6次台積電」後悔了

《賽德克．巴萊》陸重映慘崩

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面