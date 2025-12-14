台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

▲好市多賣場。（示意圖／好市多）



記者張靖榕／綜合報導

好市多（Costco）日前傳出有意在台中規劃第3家分店，引發關注；執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在最新財報又提到，2026會計年度已排定5項「遷址升級」計畫，其中包括台灣的1家現有分店，但未公布具體據點，引發外界揣測。根據先前消息，推估該間台灣分店或許位在南台灣。

好市多於美東時間11日下午召開2026會計年度第1季財報電話會議，瓦克里斯在會中透露，好市多原先規劃在2026會計年度新開35家門市，但因西班牙多項新倉庫工程進度延宕，開店數量將下修至28家。他強調，這屬於短期施工因素，不影響公司長期維持每年新增30家以上門市的全球擴張節奏。

[廣告]請繼續往下閱讀...

除新展店計畫調整外，瓦克里斯也首次對外說明「遷址升級」策略的進一步布局。他指出，2026會計年度將進行5家門市搬遷作業，分別位於美國3家、加拿大1家，以及台灣1家。這類遷址主要鎖定原本營運量能已趨近飽和、來客數極高的成熟門市，透過搬遷至腹地更大、停車空間更充足，並具備擴建加油站條件的新地點，藉此提升整體服務量能與會員購物體驗。

瓦克里斯表示，過往經驗顯示，完成搬遷升級後，相關門市的銷售成長速度往往顯著加快，對區域市場的帶動效果也相當明確。不過，他並未透露台灣將進行遷址的具體門市名稱，僅表示相關計畫已納入既定時程。

財報同時顯示，好市多2026會計年度第1季全球同店銷售年增6.4%，電商業務成長幅度更超過20%。管理層指出，新門市的成熟速度與年化營收表現均優於以往，也顯示公司近年更聚焦於「單店效率」與「地段優化」。在此策略下，遷址升級將成為未來幾年重要工具之一，而台灣市場亦被納入整體調整藍圖之中。

雖然瓦克里斯未公布台灣即將遷址的好市多門市，但今年2月消息，好市多「起家厝」高雄店開店28年，因租約到期，將搬到高軟南側的成功二路，位於新址的南高雄店建照也於當時曝光，預計將打造3棟、地上4層鋼骨建築，至於原定的加油站已取消。