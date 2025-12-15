批賴清德集三權於一身　黃國昌擬上街抗議：是人民發出怒吼時候

▲民眾黨團15日舉辦「守護台灣民主憲政 拒絕綠色獨裁體制」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇靖宸／台北報導

面對總統賴清德、行政院長卓榮泰決議「不副署、不公布」方式應對藍白聯手二度修正的《財劃法》，民眾黨立法院黨團總召兼黨主席黃國昌今（15日）表示，民眾黨絕對無法容許拿到40%選票的總統，認為自己不僅是行政權代表，還可以取代立法、僭越司法權，將所有權力集中在一黨一人身上，當賴清德帶頭毀憲亂政，就是人民發出怒吼、站出來（指上街）時候，民眾黨會結合所有看不下賴要搞專制獨裁行為的力量，抗議賴搞綠色獨裁暴政。

民眾黨立法院黨團15日下午2時50分在立法院議場前舉辦「守護台灣民主憲政 拒絕綠色獨裁體制」記者會，白委黃國昌、張啓楷、陳昭姿、林國成、黃珊珊、林憶君、劉書彬出席，並發表民眾黨團對賴清德、卓榮泰「不副署、不公布」《財劃法》的聲明。

▲黃國昌15日說打算上街抗議賴清德獨裁。（圖／記者陳煥丞攝）

黃國昌說，台灣民主得來不易，民眾黨絕不容許任何人跟政黨以任何理由破壞民主憲政、踐踏民主，這是台灣民主歷史沒辦法忽視的空前危機，也要請全國人民一起站出來抵抗民進黨毀憲行為。在野黨的下一步是什麼？此時此刻，他只希望能夠再一次語重心長勸告賴清德、卓榮泰，不要當台灣民主憲政史上罪人，你們的惡行，將會使台灣民主憲政因此蒙羞，留下無法抹去的恥辱烙印，如果賴、卓一意孤行，一定要接受民意懲罰跟歷史審判。

黃國昌表示，大罷免結束後，台灣社會累了，人民也累了，32:0告訴賴清德，人民不容許民進黨一黨專政，更不容許賴獨裁、專斷，但賴跟卓榮泰一意孤行、恣意妄為，到時民眾黨一定會有相應作為，會跟人民站在一起，絕對無法容許拿到40%選票總統，認為自己不僅是行政權代表，還可以取代立法、僭越司法權，將所有權力集中在一黨一人身上，民眾黨跟台灣人民不會允許。

媒體詢問，黃國昌說跟人民站在一起，未來可能上街抗議？會跟國民黨合作？黃回應，「沒錯」，台灣民主憲政是全台人民的民主憲政，不是任何一個政黨的，當賴清德帶頭毀憲亂政、賴的獨裁成為事實時，就是人民發出怒吼、站出來時候，民眾黨會結合所有看不下賴要搞專制獨裁行為，結合所有無法容忍賴要稱皇稱帝、在台灣搞實質戒嚴的力量，站出來抗議賴搞綠色獨裁暴政。