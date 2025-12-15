　
壽山動物園整排機車「插一根樹枝」　神秘儀式竟真的能防猴

記者柯沛辰／綜合報導

有一對情侶近日到高雄壽山動物園遊玩，卻意外發現路邊一排機車座位上都「插著一根樹枝」，讓她看了是滿頭問號，不禁拍下PO網詢問「這到底是什麼意思？」結果釣出一票在地網友解答，稱這其實是「防猴工具」，意外掀起熱議。

一名女網友在Threads貼出照片，從中可見，每輛機車都用樹枝一端頂著龍頭、另一端卡著後把手。儘管她和男友第一次到訪，完全不懂背後用意，但男友還是跟著有樣學樣，找了根樹枝卡好才放心離開，讓她更好奇背後真正原因。

許多在地網友解答這是「防猴措施」，並紛紛留言指出：「猴子會開坐墊啦」、「只要機車停得夠密，猴子就會像走連環船一樣在上面移動，運氣不好，踏板或椅墊上就會多一坨」、「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃，還會翻前面置物箱裡的東西」。

▲▼壽山動物園整排機車「插一根樹枝」　神秘儀式竟真的能防猴。（圖／翻攝自Threads）

▲有苦主曬出坐墊沒鎖的下場。（圖／翻攝自Threads）

其中，有苦主PO出照片，曬出「沒鎖的後果」，從中可見，機車內的物品散落一地，連坐墊都被拆了。另外一名網友也分享，「我上次去不信邪沒有放樹枝，後來回去牽車，發現有人放了一根樹枝在我坐墊上，當我疑惑時，才發現地上掉了不少我車廂內的東西...壽山的猴子真的有夠厲害。」

網友指出，插樹枝一來讓猴子無法坐上坐墊，二來也不好施力開車箱，自然會放棄尋找下一個目標，堪稱最原始有效的防猴神器。還有人分享國外旅遊經驗，稱幾年前到泰國旅行某山區景點，每台車上都放一隻鱷魚玩偶，後來才知道是拿來嚇猴子的，而且店家會在停車場提供租借，只要有放，「猴子就不敢靠近」引發熱議。

▼有網友分享國外旅遊經驗，稱泰國猴子都會怕鱷魚玩偶。（圖／翻攝自Threads）

▲▼壽山動物園整排機車「插一根樹枝」　神秘儀式竟真的能防猴。（圖／翻攝自Threads）

 
13歲母獅出現血尿　屏科大啟動CT檢查救援

13歲母獅出現血尿　屏科大啟動CT檢查救援

高雄壽山動物園一隻13歲母非洲獅近日出現血尿與陰道異常分泌物，園方為釐清是否有潛在疾病，9日與屏東科技大學附設獸醫教學醫院合作，將母獅運送至新啟用的城中院區，進行高階電腦斷層（CT）掃描。此院區配備全台唯一可承重300公斤的160切CT設備，能支援大型動物影像檢查。母獅14位獸醫師與8名學生的團隊合作下完成檢查，已順利甦醒返園觀察，相關影像將做為後續診斷重要依據。

阿金散步叼整棵樹　枝葉都還在

阿金散步叼整棵樹　枝葉都還在

排水溝驚見疑似人體斷肢！　警封鎖道路一看：是樹枝

排水溝驚見疑似人體斷肢！　警封鎖道路一看：是樹枝

壽山動物園非洲獅「大姊」癌逝！

壽山動物園非洲獅「大姊」癌逝！

壽山母獅窘卡輪胎　大貓液體術脫困

壽山母獅窘卡輪胎　大貓液體術脫困

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

