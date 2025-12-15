壽山動物園整排機車「插一根樹枝」　神秘儀式竟真的能防猴

記者柯沛辰／綜合報導

有一對情侶近日到高雄壽山動物園遊玩，卻意外發現路邊一排機車座位上都「插著一根樹枝」，讓她看了是滿頭問號，不禁拍下PO網詢問「這到底是什麼意思？」結果釣出一票在地網友解答，稱這其實是「防猴工具」，意外掀起熱議。

一名女網友在Threads貼出照片，從中可見，每輛機車都用樹枝一端頂著龍頭、另一端卡著後把手。儘管她和男友第一次到訪，完全不懂背後用意，但男友還是跟著有樣學樣，找了根樹枝卡好才放心離開，讓她更好奇背後真正原因。

許多在地網友解答這是「防猴措施」，並紛紛留言指出：「猴子會開坐墊啦」、「只要機車停得夠密，猴子就會像走連環船一樣在上面移動，運氣不好，踏板或椅墊上就會多一坨」、「那邊的猴子是真的非常聰明，親眼看過猴子自己打開車廂在找東西吃，還會翻前面置物箱裡的東西」。

▲有苦主曬出坐墊沒鎖的下場。（圖／翻攝自Threads）

其中，有苦主PO出照片，曬出「沒鎖的後果」，從中可見，機車內的物品散落一地，連坐墊都被拆了。另外一名網友也分享，「我上次去不信邪沒有放樹枝，後來回去牽車，發現有人放了一根樹枝在我坐墊上，當我疑惑時，才發現地上掉了不少我車廂內的東西...壽山的猴子真的有夠厲害。」

網友指出，插樹枝一來讓猴子無法坐上坐墊，二來也不好施力開車箱，自然會放棄尋找下一個目標，堪稱最原始有效的防猴神器。還有人分享國外旅遊經驗，稱幾年前到泰國旅行某山區景點，每台車上都放一隻鱷魚玩偶，後來才知道是拿來嚇猴子的，而且店家會在停車場提供租借，只要有放，「猴子就不敢靠近」引發熱議。

▼有網友分享國外旅遊經驗，稱泰國猴子都會怕鱷魚玩偶。（圖／翻攝自Threads）