共艦喊「中國台灣飛機」立即遠離！無線電突傳1句...網全嗨翻

▲共軍宜興艦近日在執行任務時稱「中國台灣」打算驅離台灣軍機，反而被不明聲源嗆「放你X的屁」。（翻攝自搜狐新聞）

圖文／鏡週刊

中國解放軍機、軍艦這幾年不斷騷擾台灣海域、空域，近日共艦甚至還以無線電要求我軍機遠離，並喊出「中國台灣」，沒想到無線電不明聲源中竟出現霸氣5字回嗆「放你X的屁」，該錄音檔在網路上曝光引發熱議，有不少台灣人留言讚爆。

臉書軍事粉專「Taiwan ADIZ」今（14）日po文，提到共軍的054A型護衛艦「宜興艦」在近日行動中擾台外，甚至還誇張以無線電要求我軍機遠離，「中國台灣飛機，我是宜興艦，你正向我靠近，威脅我安全，立即轉向遠離！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而粉專所曝光的錄音檔中，可以清楚聽見在共艦發話後，無線電中間出現不明聲源，直接霸氣對著共軍回嗆「放你X的屁」5字，接著台灣飛行員則嚴厲警告共艦，「我是中華民國軍事航空器，正在空域進行訓練，請不要干擾我行動！」

這段錄音檔曝光後，有一些網友跑來留言讚爆，「真正的台灣軍人魂」、「真的是放你X的屁」、「中國就是跟地痞流氓一樣，不打他不會知道自己多賤」、「他們明明是中共黨的親衛隊，卻自認是中共國軍」。



更多鏡週刊報導

馬桶公司得標軍購案？爆馬英九時期這公司也搶下5.94億軍品訂單 公告曝光

王鴻薇曬「憲法危機」圖卡批賴清德獨裁 網回嗆：趕快提倒閣

入冬來最強首波大陸冷氣團！低溫下探10度 專家曝回暖時間點