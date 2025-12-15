快訊／卓榮泰宣布不副署財劃法

▲行政院長卓榮泰召開「捍衛憲政秩序 行政院記者會」。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

因應在野黨強勢修《財劃法》，衝擊中央施政推動，行政院今（15日）召開「捍衛憲政秩序」記者會，院長卓榮泰正式宣布，「身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」，等於創了一個新的憲政慣例。

卓榮泰說，今天在這裡，很嚴肅而正式的召開記者會，向國人同胞報告重要決定，「針對立法院今年11月14日三讀通過的《財政收支劃分法》修法，本人身為行政院長，將依照中華民國《憲法》第37條，決定不予副署本次修法」。

朝野針對《財劃法》攻防不斷，立法院去年底修正財劃法釋出中央財源後，今年11月14日再通過再修正版，保障全國各縣市計畫型補助款不受中央調整。依再修正版《財劃法》，中央政府需舉債超過5638億，已違反《公共債務法》舉債上限15%規定，將嚴重影響中央施政推動。

在政院提出的覆議案被藍白否決後，再修正版財劃法最晚須於15日公告。日前行政院長卓榮泰便強硬表態，不會執行違法的再修正版財劃法。而經過總統賴清德與黨籍立委的便當會後，也確立「不副署、不執行」的方向。

據了解，行政院不副署、法律不公布的狀況，自總統民選以來，李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文四任總統任內從未發生過。此次卓榮泰宣布不副署，等於建立新的憲政慣例。