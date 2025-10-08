王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

▲民進黨立委王義川。（圖／記者李毓康攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨立委王義川昨在立法院針對行政院長施政報告進行質詢，認為學生在校園使用手機可能接觸到抖音，「你知道有時候在青少年，有的小孩白目、白目，你叫他不要用，他就故意要用，這就是小朋友嘛，根本不知道事情嚴重性」，要求校園禁止。對此，同黨立委王世堅表示，台灣人民大多理性堅韌，反而是政界有人太玻璃心。

王義川擔心青少年不懂事情嚴重性，直言「有的小孩白目，你叫他不要用，他偏要用」，因此要求教育部與行政院積極研議保護小朋友個資。教育部長鄭英耀則回應，目前已透過三大電信業者，在開學等校園活動中協助家長教導如何隔離孩子使用抖音，並承諾會進一步研究讓老師在校園建立抖音相關共識。

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者杜冠霖攝）



王義川進一步強調，雖然要尊重教師專業，但希望教師團體也能共同討論，避免問題惡化。鄭英耀則表示會持續推動相關措施。

對此，王世堅8日表示，自己對抖音並不熟悉，但認為不應該用意識形態看待社群平台，也不必擔心抖音會成為統戰工具。他強調，「你統我、我也可統你，要統大家一起來統！」王世堅認為，台灣人自信、堅強又聰明，不怕被洗腦，還說TikTok在全球都有用戶，包括美國，因此不應用政治立場判斷哪個軟體能不能用。