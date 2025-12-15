　
網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

▲▼手扶梯。（圖／取自免費圖庫pixabay） 

▲網路瘋傳一段「湖北電梯吃人」的影片。圖與本文無關。（示意圖／取自Pixabay）

網搜小組／曾筠淇報導

近日網路瘋傳一段「湖北電梯吃人」的影片，聲稱這起悲劇是年輕媽媽誤踩電扶梯特定踏板導致，並提醒民眾千萬不能踩電扶梯的第二塊板子。對此，台灣事實查核中心澄清，此為錯誤訊息。

網傳影片所指的是2015年發生在中國湖北一間百貨公司的電扶梯事故，當時一名女子搭乘電扶梯上樓，不料卻被捲入絞鏈。影片聲稱，「不可以踩電扶梯的第二塊板子，因為下方是空的」。

台灣事實查核中心指出，根據《公視》、《紐約時報中文網》及中國官方媒體《新華社》等多家媒體當年報導，事故原因並非網傳的「踩錯地方」。相關報導指出，2015年7月26日當天，女子帶著幼子搭乘電扶梯，但抵達時，腳下的蓋板突然鬆脫翻轉，出現大洞，她緊急將孩子托舉交給他人，自己卻不幸被捲入電扶梯內部身亡。

據報導，百貨公司在事發前約5分鐘就已發現電扶梯異常，卻未封閉或停止使用，事故發生時也未有人按下緊急停止鍵，才釀成悲劇。

此外，查核中心曾訪問扶梯業者、崇友實業公司教育中心講師潘先生，他指出，電扶梯出現大洞、民眾摔落的影片，多半是維修人員在保養施工後，未將踏階或維修孔蓋板妥善復位，導致維修孔的外框垮下去，與民眾走動踩踏無關。

12/13 全台詐欺最新數據

386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

網傳「電扶梯第二個板子」不能踩！專家曝真相：與走動踩踏無關

關鍵字：

電扶梯台灣事實查核中心事實查核中心事實查核湖北

