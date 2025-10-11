攻守逆轉？中國控稀土反制美　項立剛：美國軍工和科技業都陷危機

▲中國加大對稀土出口的規定，美中貿易戰再次升高。（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

美中科技戰再升溫！中國商務部9日宣布升級稀土及高科技材料出口管制，明定凡涉及 14 奈米以下邏輯晶片、256 層以上儲存晶片，以及具軍事潛力的人工智慧相關研發、設備與材料出口，均須「逐案審批」。對此，外界解讀，北京此舉是以關鍵原料為籌碼，反制美國對中國半導體與AI領域的封鎖。

中國科技觀察家項立剛指出，這代表中方已從被動防禦轉為主動出擊，「中國的科技戰攻守易位了。」他強調，中國自2018年貿易戰以來，經過四年努力，已基本解決半導體製造設備瓶頸，部分企業僅用兩年就達世界頂尖水準，未來中國晶片製造將從成熟製程邁向先進製程，「高科技材料與製造能力，將是中國手中的兩張王牌。」

項立剛指出，中方此次不只限制稀土出口，還同步將超硬材料、鋰電池、人造石墨負極等納入管制，「幾乎涵蓋所有高科技產業關鍵材料」，等同對外釋出長臂管轄信號。他直言，從鎵、鍺、永磁材料到稀土產品，美國若被斷供，將直接影響匿蹤戰機、雷達與新能源產業，「沒有這些原料，美國軍工和科技業都會陷入危機。」

前《環球時報》總編輯胡錫進也撰文力挺，稱中國半導體技術過去7年長足進展，已能自製部分輝達、高通晶片；反觀美國在稀土產業鏈毫無突破，農產品去中國化也收效甚微，「川普應先搞清楚現狀，中國不吃脅迫那一套。」

不過，中方強硬反擊也引發美方強烈回應。美國總統川普隨即揚言將對中國商品全面加徵100％關稅，並計劃自11月起管制所有「關鍵軟體」出口。此舉在中國社群引發恐慌，許多網友憂心美方若限制蘋果、高通晶片、甚至安卓與微軟系統，恐重創中國製造業生態，「真正的科技戰，現在才要開打。」