國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

專家：中國稀土新規影響美國防產業　勢必要談判

▲稀土 。（圖／路透社）

▲稀土 。（圖／路透社）

文／中央社

中國加大對稀土出口的規定，美中貿易戰再次升高，川習會可能取消。有專家分析，中國此舉影響了美國的國防產業，美方勢必得展開談判，在新規12月生效前，雙方仍有時間和空間進行磋商。

中國官方9日連發6份公告，美媒形容最新措施是「幾乎前所未有」的出口管制。即使是海外企業，只要銷售商品中含有來自中國的稀土材料，其價值占產品總值的0.1%或以上，就必須獲得中國出口許可，涉及境外製造的條款將於12月1日實施。

美國總統川普（Donald Trump）10日在社群平台「真實社群」（Truth Social）發布長文寫道：「有些非常奇怪的事情正在中國發生！他們變得非常敵對。」他抨擊中國對稀土礦物實施出口管制，並稱原本預計月底在韓國舉行的亞太經濟合作會議（APEC）期間與中國國家主席習近平會面，「但現在看來已經沒有理由這麼做了」。

川普並表示，鑒於中國對稀土礦物實施「極其激進」的出口管制，他將自11月1日起對中國進一步徵收100%的關稅。

英國廣播公司（BBC）中文網今天引述華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）研究員、中國問題專家席恩（Jonathan Czin）表示，習近平近期的舉措意在主導即將舉行的會談，而且從4月初美方公布對等關稅後中國的反應來看，他不認為中國擔心美國的報復。

中國之前也曾將稀土作為談判籌碼。不過，華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）關鍵礦產安全項目主任格巴斯卡蘭（Gracelin Baskaran）指出，中國最新出口規定針對的是海外國防製造商，這使得事態尤為嚴重。

「沒有什麼比針對美國國防產業更能讓美國採取行動的了」，她說，「美國勢必得展開談判，因為我們的選項有限。而在地緣政治緊張與潛在衝突升溫的時代，我們必須強化自己的國防工業基礎。」

儘管川習會目前看來可能性不大，但格巴斯卡蘭表示，這並不意味著談判完全無望。她指出，中國的新規定要到12月才會生效，雙方仍有時間與空間進行磋商，而且可能即將展開。

10/10 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

稀土

