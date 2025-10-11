川普改口「川習會沒取消」：看接下來會發生什麼事

▲川習會如今再添變數。（資料照／路透社）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普10日宣布，將從今年11月起對中國額外課徵100%關稅，甚至暗示已無必要舉行「川習會」。不過根據最新受訪內容，他澄清沒有取消川習會，至於是否可能撤銷對中最新關稅，大家拭目以待。

北京本周宣布實施稀土出口管制，川普也跟著表示下月起對中國商品額外加徵100%關稅，同時對關鍵軟體實施出口管制。

川普批評中國「變得非常敵對」，企圖讓全世界「成為人質」，甚至質疑「沒有理由」舉行原定10月底在南韓亞太經濟合作組織（APEC）峰會上，與中國國家主席習近平的場邊會晤。

#WATCH | On being asked if he has cancelled his meeting with Chinese President Xi following his announcement of 100% tariffs on China, US President Donald Trump says, "No, I haven't cancelled. But I don't know that we're going to have it. I'll be there regardless... They hit the… https://t.co/kq65ZfEqD5 pic.twitter.com/8X2dU2hEJW — ANI (@ANI) October 10, 2025

川普最新宣布的100%對中關稅，再度引發全球金融市場震盪。但他稍後被記者問及是否已經取消川習會時回應，「我沒有取消，但我不知道我們是否會舉行（會晤）。不過，我無論如何都會到場。」

川普直言，北京的最新政策毫無預警，令全世界都感到震驚。至於如果中國撤銷出口管制，他是否也將取消額外關稅？川普回應，「我們得看看接下來會發生什麼事，這就是為什麼我把（新關稅生效）日期訂在11月1日。」