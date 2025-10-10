中國稀土禁令！川普怒了「各國在抱怨」：與習近平見面已無必要

▲美國總統川普、大陸國家主席習近平。（圖／路透）



記者鄒鎮宇／綜合報導

美國總統川普台灣時間10日晚間表示，中國對全球多國發出信函，打算針對稀土等生產要素進行出口管制，甚至涵蓋非中國製造的產品，引發國際關注。川普指出，過去半年美中關係一直相當友好，因此中國突然祭出貿易限制，令各國政府感到震驚與不滿，並主動向美國表達憤怒。

川普認為，中國長期透過壟斷稀土、磁鐵等重要資源，試圖掌控全球供應鏈，這種行為「十分敵意」，但美國其實在多項領域也握有更強大的壟斷優勢，只是過去並未動用。他強調，中國寄來的信件內容多達數頁，詳細列舉計畫限制出口的各項元素，讓原本例行的國際貿易變得困難重重。

針對中國的舉措，川普強調自己尚未與中國國家主席習近平通話，原本預計兩週後在南韓APEC峰會會面，但如今認為會談已無必要。他也質疑中國選在中東和平達成的同一天發出信件，時機是否刻意安排。

川普表示，若中國堅持推動出口管制，美方將被迫採取金融反制措施，包括大幅提高對中國商品的關稅，並研究其他可能的對策。他強調，美國在資源領域擁有更多壟斷優勢，有信心最終能化解危機，長遠來看對美國將是好事。

美股台灣時間晚間11時03分最新報價，三大指數出現短線跳水，道瓊工業指數下滑0.69％，報46040.39點；標普500指數跌0.84％，至6678.21點；那斯達克綜合指數則下跌0.93％，收在22810.90點。科技類股普遍走弱，蘋果（AAPL）股價每股下跌2.35美元，跌幅0.93％；亞馬遜（AMZN）下挫1.86％，每股收223.51美元；Meta（META）下跌1.80％，至720.31美元；微軟（MSFT）也回落0.85％。

半導體族群方面，台積電ADR股價每股下跌5.97美元，跌幅達1.99％，輝達（NVDA）則微幅收跌。特斯拉（TSLA）今日走勢亦疲弱，下跌1.65％，每股報428.37美元。網飛（NFLX）則逆勢上漲0.83％，報1241.27美元。整體而言，美股主要指數和多檔科技權值股盤中表現承壓，市場情緒轉為保守。

大陸9日連續發布多項出口管制措施。除了稍早宣布的稀土相關物項與技術，以及將多家美加公司列入不可靠實體清單，大陸商務部與海關總署剛才再宣布，對鋰電池、人造石墨負極材料，以及超硬材料、部分中重稀土相關物項實施出口管制，其中包括卷繞機、疊片機、注液機等用於製造可充放電鋰離子電池的設備。