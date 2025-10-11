　
男友月入百萬又超合！她曝「唯一致命傷」怕被笑　竟釣出當事人

男友月入百萬又契合！女友曝「唯一致命點」怕大眾眼光　當事人證實：已分手

▲女友因男友的身高太矮畏懼大眾眼光。（示意圖／Photo AC）

文／CTWANT

每個人對感情的理想條件皆不同，但外貌與身高始終是許多人難以忽視的因素。日前，一名女網友在Dcard匿名發文，坦言與男友交往期間，儘管對方條件優秀，卻因對方身高比自己矮，讓她難以克服心理障礙。貼文引發大量討論，而男方也親自回應，證實雙方已分手。

原PO表示自己身高165公分，月薪約70至80K，男友則是自營事業者，月收入穩定且不低於100萬元。對方不抽菸、不喝酒、不吃檳榔，生活健康，也與她的親友相處良好，兩人興趣相投，皆熱愛戶外活動。原PO坦言，男友唯一讓她在意的是「身高只有157公分」，並向網友請教「如何釋懷大眾眼光」。

該文一出，立刻掀起網友熱議。多數人認為原PO的煩惱過於表面，紛紛為男方抱不平：「外人眼中你就貪他錢，這要釋懷什麼」、「他如果比你高，哪怕只高一公分，你都高攀不起，你該慶幸他很矮，你才有資格高攀他」、「你只是不夠愛他，真的喜歡哪會在意身高，身高可以換成其他的」、「我覺得除非你很正，但感覺機率很低，不然在路上根本沒人會認真看你們，甚至評價」、「不能接受身高那當初幹嘛跟人家交往。」

對此，男方在10月9日於社群平台發文回應，證實兩人已經分手，但強調自己並未因此感到難過。他認為女方只是過於在意別人的眼光，希望網友不要對對方進行言語攻擊。

男方表示，自己雖然矮，但其實是家中最高的男性，過往人生中也未曾因身高遭受明顯歧視。他曾與身高181公分的女性曖昧，也理解女生可能有特定擇偶偏好。他補充說，自己努力工作、創業賺錢並非為了彌補身高差距，而是因為熱愛自己的事業。他也坦言，自己並非每個月都收入百萬，「偶爾超過百萬，但躺平大概就是50。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

