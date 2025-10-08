326萬YTR進軍抖音「被問是台獨嗎？」　直球回應了

▲YouTuber阿神。（圖／翻攝自阿神IG）

記者周亭瑋／綜合報導

擁有326萬訂閱的YouTuber阿神，從實況主發跡，深受粉絲喜愛，近日他進軍抖音平台，當被大陸網友問是否是台獨時，不僅沒有閃避話題，反而大方給出回應，而答案也掀起一番論戰。

近期朝抖音市場發展的阿神，在直播期間，不免被大陸網友問到敏感話題，當時有人留言「有人說你是台d（台獨），是真是假」時，他除了直球回「我不是」外，更拿出一張白紙，強調「我上次投票是投這個顏色。」

▲阿神大方回應敏感問題。（圖／翻攝自Threads）

這番話被轉發到Threads後，引起兩派激戰，一派人表示無法接受，直呼「實況主踩到草的比例真的高」、「真的是慢走不送欸」、「阿神開始走那個詭異封面路線，我其實就不敢看了」、「剛剛已經退訂，實在很失望」、「他還有另外一個YT頻道：搞神馬，看來也可以退了」。

不過，也有不少人力挺，表示「你各位正視一下自己是情勒仔的事實吧！情勒超噁」、「還好他是正常人」、「原本我也不怎麼支持阿神，但這次我也不得不為他發聲」、「謝謝你告訴我！今天開始欣賞阿神了～」、「以前沒關注阿神，現在覺得他不錯」、「不意外...阿神看起來又不笨」。

