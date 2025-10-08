國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

▲畢業旅行通知書。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者周亭瑋／綜合報導

一名家長近日曬出孩子學校的畢業旅行通知書，驚訝發現3天2夜的費用，竟高達9510元，讓他瞬間臉綠。對此，不少網友直呼，「不如跟小孩說，不要去畢旅了，爸媽帶你出國玩」、「國旅啊，來都來了」。

家長在「爆怨公社」PO出截圖，只見這趟畢旅為期3天2夜，第一天行程包括嘉義的「檜意生活村」、台南「四草綠色隧道」及「安平古堡」，午晚餐則分別在永華園和安平港餐廳享用，當晚入住台南富信飯店。

第二天則安排位在台南近郊的「十鼓文創園區」，下午到高雄「科工館」、「駁二特區」，然後分別在喜粵樓和城市商旅享用午晚餐，最後入住寒軒飯店。

第三天則是到義大遊樂園遊玩，最後搭乘高鐵北上，再轉乘遊覽車返校。

上面提到，每位學生需繳交9510元，且以「全班參加」為原則，因故不能參加者，應向級任老師提出請假。若因重大事故或不可抗拒之理由，經導師及學務處同意者，行前說明會前一日取消，可全額退費；不過，自行前說明會當日起至出發前一日取消者，須缴三成費用。

對此，網友們紛紛吐槽，「踩的點感覺好虛」、「這樣的行程...好貴」、「我們兩天才4460元，你們三天9000多太貴了」、「破爛的地點」、「學生只求個回憶，不是要求高檔吧」、「國旅越來越貴」。

另外，不少人也直言，「住飯店、搭高鐵能不貴嗎？」「四星飯店、五星飯店、高鐵、義大門票、遊覽車費用，以及三餐吃飯費用，其實精算起來，應該會再貴一些」、「高鐵、飯店都不錯，吃的也不錯，景點雖然不算好，但是我覺得還行啦」、「已經不能想當年了」。

