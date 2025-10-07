iPhone出到17了　哪代是「新一代釘子戶機」？大票齊指1型號

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

Apple每年都會推新iPhone，但不是每個果粉都會跟著換新機。就有網友表示，自己兩年前入手iPhone 15 Pro Max，沒有「換換病」、想撐越久越好，目前電池健康度掉到約84%，「看看能不能再撐個兩三年？好奇現在用i15 Pro Max用戶還很多嗎？這一支手機有機會變成釘子戶的型號嗎？」話題引發熱論。

原PO在PTT的iOS板發問「15 PM會是一支釘子戶型號嗎？」說他兩年前換了iPhone 15 Pro Max，沒有換換病，打算能撐多久算多久，雖然有聽說評論家覺得15容易發熱，但自己用起來大概就只有在玩遊戲時，手機背面會熱。再來是電池健康度剩下84%左右，「想說等到低於80換個電池，看看能不能再撐個兩三年？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出引發熱論，大多數人認為iPhone 17系列更有機會成為「釘子戶機」，「17整個大幅改進散熱還提升soc，再怎麼說17PM才可能是超級釘子戶吧」、「17Pro Max才是，未來用五年沒問題」、「前年買15PM給家人，這次買17PM給自己，兩機相比之下，超大的升級感」、「13Pro和17才是釘子戶，13Pro初代高刷、17CP王者。」

也有果粉表示，「我覺得16 Pro Max超棒」、「16p比較有機會，畢竟質感拉滿，五倍鏡短時間也不會有」、「12PM還在釘喔，沒覺得哪裡不好」、「我15P準備換17一般版了」、「13 Pro路過，雖然發燙耗電+綠螢幕兩次，仍打算等18 Pro。然後前一支手機是念念不忘的6s神機（雖然久遠但太神還是列入）。」