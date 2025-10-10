　
地方 地方焦點

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

▲新型自動化碾米設備導入電腦控制與低溫保鮮技術，展現雲林稻米產業升級新風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲西螺鎮農會總幹事廖錦富陪同縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚巡視新廠房生產線，說明作業流程與品質管理。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣西螺鎮農會今（10）日舉行「稻米產業文化暨碾米廠廠房更新啟動儀式」及「農民節表彰活動」，在稻浪金黃的季節裡，為地方農業揭開嶄新篇章。雲林縣長張麗善親臨剪綵，巡視全新自動化碾米生產線，見證傳統碾米廠邁向「智慧農業、永續生產」的新階段。

縣長張麗善表示，雲林是台灣的糧倉，而西螺更是縣內重要的稻米核心產區。農會長年推動契作與標準化栽培，從育種、管理到收成，皆建立完善的「生產履歷」制度，讓雲林好米的品質有憑有據，也讓消費者吃得安心。她強調，這次碾米廠更新不僅是設備翻新，更是象徵雲林農業進入「智慧化、精緻化」的新紀元。

▲新型自動化碾米設備導入電腦控制與低溫保鮮技術，展現雲林稻米產業升級新風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲新型自動化碾米設備導入電腦控制與低溫保鮮技術，展現雲林稻米產業升級新風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

新建的碾米廠導入電腦控制系統與低溫保鮮技術，從鮮穀儲存、烘乾、碾製到包裝，全程自動化一貫作業，不僅節省人力與時間，更有效保存稻米風味與營養。張麗善說：「連米糠都能保留原味，真正做到從田間到餐桌的品質把關。」縣府未來將協助西螺鎮農會在品牌行銷、產銷整合與國際推廣上持續精進，讓「雲林好米」成為「台灣驕傲」。

西螺鎮農會總幹事廖錦富指出，西螺農會每年白米產量近1萬2千公噸，年銷售額近5億元，穩居全國之冠。現有碾米設備自民國74年啟用以來，運轉不斷，老舊不堪，農會去年決議全面改造，從屋頂到地板翻新，投資近6,000萬元打造智慧碾米廠，讓訪廠業者能放心託付原料。廖總幹事說：「我們以『高信賴度、高安全、高價值』三高精神，打造台灣模範米的全新標竿。」

▲新型自動化碾米設備導入電腦控制與低溫保鮮技術，展現雲林稻米產業升級新風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣長張麗善與貴賓共同為「西螺鎮農會碾米廠廠房更新工程」剪綵，象徵智慧農業正式啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動中同時舉辦「西螺鎮農民節表彰大會」，共190位績優農民上台接受表揚。這些農友在稻米達人選拔、產銷班經營、青年農民培育及農業教育推廣上表現亮眼，成為地方農業的重要支柱。活動並發表2025年一期稻作「清健米」系列新包裝，新米結合傳統農法與現代科技，象徵雲林在「健康、潔淨、永續」農業上的堅定承諾。

午間登場的「雲林米食與蔬果饗宴」，準備近60桌佳餚，以「吃當令、吃在地」為主題，選用在地小農生產的友善農產，從米食、蔬果到甜點皆以雲林食材入菜，讓與會嘉賓從產地到餐桌親身體驗「雲林味」。整場活動不僅是農業成果展現，也是一場推動低碳飲食、縮短食物里程的行動實踐。

縣長張麗善最後表示，面對氣候變遷與全球市場競爭，縣府將持續推動智慧農業、培育青年農民、強化品牌價值與通路拓展。「讓農業不只是辛苦的工作，更是一份有希望、有尊嚴的幸福產業，讓更多年輕人願意回鄉，讓雲林農村更有活力，也更有溫度。」

▲新型自動化碾米設備導入電腦控制與低溫保鮮技術，展現雲林稻米產業升級新風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清健米系列新包裝亮相，結合傳統農法與現代科技，象徵雲林農業的創新與永續。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

10/09 全台詐欺最新數據

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

光輝雙十國慶，雲林縣政府與斗六市公所今（10）日一早於斗六膨鼠公園舉辦「2025雙十國慶齊步走」升旗暨健行活動，縣長張麗善率縣府團隊、斗六市長林聖爵率公所團隊及立委張嘉郡、雲林後備指揮部陳維忠上校等諸多嘉賓出席與民眾一起大聲唱出國歌，敬禮看著國旗升起，更透過健走的方式為國家慶生。

