西螺鎮農會6千萬升級　雲林稻米邁向精緻化

▲西螺鎮農會總幹事廖錦富陪同縣長張麗善、縣農會總幹事陳志揚巡視新廠房生產線，說明作業流程與品質管理。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／雲林報導

雲林縣西螺鎮農會今（10）日舉行「稻米產業文化暨碾米廠廠房更新啟動儀式」及「農民節表彰活動」，在稻浪金黃的季節裡，為地方農業揭開嶄新篇章。雲林縣長張麗善親臨剪綵，巡視全新自動化碾米生產線，見證傳統碾米廠邁向「智慧農業、永續生產」的新階段。

縣長張麗善表示，雲林是台灣的糧倉，而西螺更是縣內重要的稻米核心產區。農會長年推動契作與標準化栽培，從育種、管理到收成，皆建立完善的「生產履歷」制度，讓雲林好米的品質有憑有據，也讓消費者吃得安心。她強調，這次碾米廠更新不僅是設備翻新，更是象徵雲林農業進入「智慧化、精緻化」的新紀元。

▲新型自動化碾米設備導入電腦控制與低溫保鮮技術，展現雲林稻米產業升級新風貌。（圖／記者游瓊華翻攝）

新建的碾米廠導入電腦控制系統與低溫保鮮技術，從鮮穀儲存、烘乾、碾製到包裝，全程自動化一貫作業，不僅節省人力與時間，更有效保存稻米風味與營養。張麗善說：「連米糠都能保留原味，真正做到從田間到餐桌的品質把關。」縣府未來將協助西螺鎮農會在品牌行銷、產銷整合與國際推廣上持續精進，讓「雲林好米」成為「台灣驕傲」。

西螺鎮農會總幹事廖錦富指出，西螺農會每年白米產量近1萬2千公噸，年銷售額近5億元，穩居全國之冠。現有碾米設備自民國74年啟用以來，運轉不斷，老舊不堪，農會去年決議全面改造，從屋頂到地板翻新，投資近6,000萬元打造智慧碾米廠，讓訪廠業者能放心託付原料。廖總幹事說：「我們以『高信賴度、高安全、高價值』三高精神，打造台灣模範米的全新標竿。」

▲雲林縣長張麗善與貴賓共同為「西螺鎮農會碾米廠廠房更新工程」剪綵，象徵智慧農業正式啟動。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動中同時舉辦「西螺鎮農民節表彰大會」，共190位績優農民上台接受表揚。這些農友在稻米達人選拔、產銷班經營、青年農民培育及農業教育推廣上表現亮眼，成為地方農業的重要支柱。活動並發表2025年一期稻作「清健米」系列新包裝，新米結合傳統農法與現代科技，象徵雲林在「健康、潔淨、永續」農業上的堅定承諾。

午間登場的「雲林米食與蔬果饗宴」，準備近60桌佳餚，以「吃當令、吃在地」為主題，選用在地小農生產的友善農產，從米食、蔬果到甜點皆以雲林食材入菜，讓與會嘉賓從產地到餐桌親身體驗「雲林味」。整場活動不僅是農業成果展現，也是一場推動低碳飲食、縮短食物里程的行動實踐。

縣長張麗善最後表示，面對氣候變遷與全球市場競爭，縣府將持續推動智慧農業、培育青年農民、強化品牌價值與通路拓展。「讓農業不只是辛苦的工作，更是一份有希望、有尊嚴的幸福產業，讓更多年輕人願意回鄉，讓雲林農村更有活力，也更有溫度。」

▲清健米系列新包裝亮相，結合傳統農法與現代科技，象徵雲林農業的創新與永續。（圖／記者游瓊華翻攝）