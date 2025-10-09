　
地方 地方焦點

愛心育苗三年成林！雲林補教協會擴大助學計畫　挹注1700萬資源

▲縣府與補教界攜手合作，為偏鄉教育注入希望，讓每位學子都有向上機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣啟動「愛心助學育苗專案」，象徵教育希望萌芽。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林縣補教暨品保協會連續第三年推動「愛心助學育苗專案」，今年擴大辦理、預計提供420個名額，讓家庭經濟弱勢的學生能免費補習，延續學習不中斷。縣長張麗善肯定協會長年投入公益，感謝業者善盡社會責任，協助學子補足教育資源缺口，讓雲林的孩子「不因出身而輸在起跑點」。

「愛心助學育苗專案」記者會暨啟動儀式今（9）日在縣府親民空間舉行，張麗善縣長、副縣長謝淑亞、教育處長邱孝文與多位縣議員均到場致意。中華民國補教協會全國總會副理事長楊佳叡、雲林縣補教暨品保協會理事長謝瑞娥共同主持啟動儀式，高雄、台南、嘉義及彰化等縣市協會代表亦專程出席見證，場面溫馨隆重。

張麗善表示，教育是翻轉命運的關鍵工程，縣府多年來積極改善教學環境，包括推動品德教育、班班有冷氣、智慧黑板、水洗系統，以及師生平板全面普及等措施，讓偏鄉學童能在公平條件下學習。她指出，政府資源有限，補教業者的善心挹注，正是補足教育縫隙的重要力量。

張麗善特別感謝協會三年來持續推動育苗專案，協助中低收入或特殊境遇家庭學子在課後仍能進修。她強調，縣府與補教界攜手，不僅為孩子打造安全友善的學習環境，也讓教育更具包容力與永續性。

協會理事長謝瑞娥表示，該專案自112年度啟動後，去年已有40家補習班響應，提供370名學生補助。今年進一步擴大至420名，並納入大專生、研究生與公職考生，總價值約1,700萬元。她希望拋磚引玉，號召更多補教業者加入行列，讓「願學者皆有其學」。

教育處長邱孝文指出，雲林屬典型農業縣，偏鄉教育資源相對不足，此次專案能有效拉近城鄉差距。他認為，企業與民間團體投入教育公益，正是「以行動實踐品德教育」的具體展現，也讓學童在受助中學會感恩與回饋。

教育處補充，今年「優質補教・愛心助學」專案即日起至2025年12月31日止受理申請，凡設籍雲林縣並具低收入或經濟弱勢資格者，經審核即可獲得免費補習名額。縣府期盼，透過公私協力，讓每一個孩子都有向上成長的機會，為雲林的教育播下更多希望種子。

民眾可至雲林縣補教暨品保協會網站「育苗專案專區」網址(http://www.nacet.org.tw/nacet/Yunlin/project.php)下載申請表，填妥寄回地址：雲林縣褒忠鄉三民路147巷6-2號(雲林縣補習教育暨品保協會)，即完成登記報名，洽詢電話 05-6976789(蒲老師)。
 

▲縣府與補教界攜手合作，為偏鄉教育注入希望，讓每位學子都有向上機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣府與補教界攜手合作，為偏鄉教育注入希望，讓每位學子都有向上機會。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

