　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

仁海宮200週年五朝福醮點燈　蘇俊賓：中壢媽以宗教力串聯世界

▲仁海宮200週年五朝福醮點燈

▲仁海宮200週年五朝福醮點燈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮啟燈大典，13日晚間於位於泰豐輪胎廣場的醮局舉行。副市長蘇俊賓出席活動指出，仁海宮不僅是桃園最重要的媽祖信仰中心，更是「世界的仁海宮」。本次福醮活動努力串聯國際，現場匯聚來自美國西雅圖、南非開普敦、日本高円寺、泰國南瑤宮等各國友宮，透過宗教儀典與文化交流，讓中壢媽祖精神跨越國界。

仁海宮200週年五朝福醮啟燈，包含聖母壇、北帝壇、觀音壇、天師壇、福德壇等，每一座都是精彩的藝術品，裡頭的傳統造型塑像隨著設置的自動機械規律作動，保留著原汁原味的精神，值得大家細細欣賞。

▲仁海宮200週年五朝福醮點燈

▲仁海宮200週年五朝福醮點燈。（圖／市府提供）

蘇俊賓表示，啟燈儀式的精彩瞬間得來不易，背後是團隊辛勞籌備一年多的成果，由仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員范振修、執行長黃連應等人一同率領團隊歷時一年多投入籌辦，市府也跨局處全力協助，展現對宗教文化傳承與地方盛事的高度重視，也讓世界看見中壢媽祖精神。

中壢仁海宮董事長王介禧指出，感謝福醮醮務局主任委員范振修及相關團隊歷經一年多的用心籌劃，使本次五朝圓醮慶典得以順利展開，也感謝廣大信眾大德長期支持，讓這項宗教盛事得以延續與傳承。

中壢仁海宮為慶祝建宮200週年，特別舉辦祈安五朝福醮「醮壇啟燈大典」，透過啟燈儀式象徵光明啟程、福運降臨，也正式宣告今年五朝福醮系列活動全面啟動。本次同步啟燈的五座醮壇，象徵五方同明、護佑全民，祈願家家戶戶平安順心，為中壢注入更多繁榮與活力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

農村領航獎揭曉　兩位暨大人帶動產業活化獲國家級肯定

南投市福崗路西延新建工程動土　完善南崗工業區和國3東西向聯絡

仁海宮200週年五朝福醮點燈　蘇俊賓：中壢媽以宗教力串聯世界

桃園新住民Podcast成果發表會　60學員以聲音紀錄生命故事

全台首創新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈　黃偉哲與市民倒數迎聖誕

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

北市忠孝復興站旁工地驚傳墜樓　女當場死亡警拉封鎖線調查

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

農村領航獎揭曉　兩位暨大人帶動產業活化獲國家級肯定

南投市福崗路西延新建工程動土　完善南崗工業區和國3東西向聯絡

仁海宮200週年五朝福醮點燈　蘇俊賓：中壢媽以宗教力串聯世界

桃園新住民Podcast成果發表會　60學員以聲音紀錄生命故事

全台首創新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

世界猴子日宣導防猴衝突　新北動保處：記住「5大原則」

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈　黃偉哲與市民倒數迎聖誕

仁愛路電梯女工人21樓「開口墜地」慘死　市府調查出爐勒令停工

黃國昌會面柯文哲聊2026選戰布局　曝藍白合最新進展

金管會年底清庫存！中信銀挨罰200萬　元大人壽、2券商也中箭

原版《新世紀福音戰士》動畫公司破產　創始人嘆42年歷史終結

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

從庫肯霍夫到哈勒布森林　歐洲最美荷比花季攻略

春遊德瑞　山水城堡與鮮花小鎮一次收藏

鳳凰旅遊2025金旅獎再創佳績

姜大聲生存技能點滿　肌肉姐姐嬌喊歐巴❤

地方熱門新聞

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

南投市福崗路西延新建工程動土

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

桃園新住民Podcast成果發表會　以聲音紀錄故事

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

新北文化志工感恩大會　侯友宜頒獎表揚藝文推手

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

熱心人士捐特搜裝備！南消添利器強化跨縣市重大震災救援力

更多熱門

相關新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

「2025台南聖誕燈節－中西區運河河樂燈區」14日晚間正式點燈，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式，與觀光旅遊局長林國華、台南市基督教協進會理事長高敏智，以及立委陳亭妃、議員沈震東、李啟維、陳怡珍、周嘉韋等人，和現場民眾一同倒數，點亮象徵祝福與希望的聖誕樹，為台南揭開溫馨節慶序幕。

文昌宮點燈「排隊人龍超長」

文昌宮點燈「排隊人龍超長」

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！ 疑往火裡倒酒...多人身上著火

浙江豪華渡假村聖誕點燈燒起來了！ 疑往火裡倒酒...多人身上著火

八德三元宮慶建廟253週年　舉辦繪畫賽與春聯發表

八德三元宮慶建廟253週年　舉辦繪畫賽與春聯發表

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量

全台每日校園數百噸廚餘　蘇俊賓籲源頭減量

關鍵字：

仁海宮200週年五朝福醮點燈蘇俊賓

讀者迴響

熱門新聞

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」：尋求法律協助

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

更多

最夯影音

更多
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面