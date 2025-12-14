仁海宮200週年五朝福醮點燈　蘇俊賓：中壢媽以宗教力串聯世界

▲仁海宮200週年五朝福醮點燈。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中壢仁海宮建宮200周年五朝福醮啟燈大典，13日晚間於位於泰豐輪胎廣場的醮局舉行。副市長蘇俊賓出席活動指出，仁海宮不僅是桃園最重要的媽祖信仰中心，更是「世界的仁海宮」。本次福醮活動努力串聯國際，現場匯聚來自美國西雅圖、南非開普敦、日本高円寺、泰國南瑤宮等各國友宮，透過宗教儀典與文化交流，讓中壢媽祖精神跨越國界。

仁海宮200週年五朝福醮啟燈，包含聖母壇、北帝壇、觀音壇、天師壇、福德壇等，每一座都是精彩的藝術品，裡頭的傳統造型塑像隨著設置的自動機械規律作動，保留著原汁原味的精神，值得大家細細欣賞。

▲仁海宮200週年五朝福醮點燈。（圖／市府提供）

蘇俊賓表示，啟燈儀式的精彩瞬間得來不易，背後是團隊辛勞籌備一年多的成果，由仁海宮董事長王介禧、福醮醮務局主任委員范振修、執行長黃連應等人一同率領團隊歷時一年多投入籌辦，市府也跨局處全力協助，展現對宗教文化傳承與地方盛事的高度重視，也讓世界看見中壢媽祖精神。

中壢仁海宮董事長王介禧指出，感謝福醮醮務局主任委員范振修及相關團隊歷經一年多的用心籌劃，使本次五朝圓醮慶典得以順利展開，也感謝廣大信眾大德長期支持，讓這項宗教盛事得以延續與傳承。

中壢仁海宮為慶祝建宮200週年，特別舉辦祈安五朝福醮「醮壇啟燈大典」，透過啟燈儀式象徵光明啟程、福運降臨，也正式宣告今年五朝福醮系列活動全面啟動。本次同步啟燈的五座醮壇，象徵五方同明、護佑全民，祈願家家戶戶平安順心，為中壢注入更多繁榮與活力。