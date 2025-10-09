　
地方 地方焦點

不讓花蓮孤單！雲林跨縣支援清溝　一天清出19.5公噸泥沙

▲清溝團隊完成105公尺清理長度、清除19.5公噸積泥。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清溝團隊完成105公尺清理長度、清除19.5公噸積泥。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

花蓮光復鄉因連日豪雨成災，道路淤積、排水系統嚴重受阻，災後復原刻不容緩。雲林縣環保局8日火速集結清溝精銳，出動10台高壓沖吸兩用清溝車與專業清溝團隊，跨越半個台灣趕赴災區，以行動支援災後環境重建。

重型車隊清晨由雲林出發，長途馳援花蓮，全員抵達後立即接受指揮中心調度，9日正式投入清理任務。鏟泥、沖洗、吸污，機具聲與水柱聲交錯在滿是泥濘的街頭，環保人員冒著高溫與惡臭，全力搶修光復鄉主要路段。當天共清出105公尺溝渠、移除19.5公噸積泥，學士街、敦厚街、林森路等重災區終於現出原貌。

雲林縣長張麗善指出，這次馳援行動展現雲林團隊的應變力與執行力。她說：「極端氣候越來越頻繁，地方政府的防災韌性要隨時待命。」雲林平時即建立完整清溝制度與專業操作人力，此次能在最短時間內動員車隊北上支援，正是多年基礎建設與防汛演練的成果展現。

張麗善強調，這批支援人員與車輛皆由縣府委外清溝廠商自願加入，公私協力、無縣界分隔，展現「有災同擔、同島一命」的精神。她感謝所有清潔夥伴在第一時間響應，「這不只是環保局的任務，更是整個雲林的驕傲！」

環保局長張喬維指出，自2024年起推動「清溝大作戰」至今，雲林縣清溝總長已破1,200公里，清除泥沙與廢棄物達31,197.1公噸，出動車次近6,000趟，防汛能量全國名列前茅。這次馳援花蓮，不僅是災後重建的一環，也象徵跨縣防災合作新模式的落實。

張喬維表示，面對極端氣候，未來環保局將持續維持「隨召即行、即刻馳援」的應變機制，無論哪個縣市發生災情，都能第一時間伸出援手。他強調：「清溝不只是挖泥，更是守護家園的第一道防線。」泥濘未乾，行動未歇。這支從雲林出發的綠色車隊，在滿是泥土味的空氣裡，挖出的不只是排水溝，更是一條通往希望與團結的道路。

▲清溝團隊完成105公尺清理長度、清除19.5公噸積泥。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲清溝團隊完成105公尺清理長度、清除19.5公噸積泥。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


慈濟發放第二波慰問金助光復災民

慈濟發放第二波慰問金助光復災民

慈濟持續投入花蓮光復災後救援，雙十連假前已於光復糖廠設置醫療站、火車站前設立服務據點並派出行動餐車供應熱食。10月9日起，慈濟慈善事業基金會展開第二批慰問金和物資發放，除大安村外，後續將陸續照顧大平村、大馬村及阿陶莫部落等受災戶，同時提供房屋修繕和輔具協助，針對有特殊需求的民眾加強支援。

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

光復重災要遷村？　原民會：「沒有遷村議題」族人希望原地重建

雲林補教協會擴大助學計畫　挹注1700萬資源

雲林補教協會擴大助學計畫　挹注1700萬資源

DIY紓壓又學反詐！台西鄉公所結合法治與藝術超吸睛

DIY紓壓又學反詐！台西鄉公所結合法治與藝術超吸睛

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

雲林花蓮災後清溝排水系統

