　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

免下載開LINE就能玩　2026行動遊戲再添新選擇

▲即開即玩的線上遊戲成為近年行動娛樂新趨勢。（圖/金來快樂城提供，下同）

▲即開即玩的線上遊戲成為近年行動娛樂新趨勢。（圖/金來快樂城提供，下同）

記者林東良／台南報導

即開即玩的線上遊戲，正逐漸成為行動娛樂的新主流，隨著手機使用情境愈來愈碎片化，免下載、低門檻的遊戲模式受到玩家關注，數位部合法登錄2026年全新線上遊戲平台「金來快樂城」近日宣布正式上線，主打免安裝、免下載，只要開啟 LINE 即可直接遊玩，為線上遊戲市場帶來不同選擇。

金來快樂城上線後，在社群平台掀起不少討論聲量，平台訴求「即開即玩」的輕量化體驗，讓玩家不必佔用手機容量，也能隨時隨地進入遊戲世界，吸引不少行動族群目光。

金來快樂城採用遊戲、客服與儲值三合一的整合架構，玩家無需額外下載 App，只要透過 LINE 聊天室即可一鍵進入遊戲並完成自動登入。官方指出，平台設計初衷是降低行動娛樂的使用門檻，讓想短暫放鬆、打發時間的使用者，也能輕鬆體驗線上遊戲樂趣。

▲即開即玩的線上遊戲成為近年行動娛樂新趨勢。（圖/金來快樂城提供，下同）

此外，平台也整合 LINE 推播功能，包含任務更新、活動提醒及客服通知皆能即時接收，不需再額外登入網頁查看資訊。「像聊天一樣開遊戲」的操作模式，也讓娛樂更自然地融入日常使用情境，成為近年線上娛樂平台的新趨勢之一。

配合平台正式上線，金來快樂城同步推出為期三個月的開幕活動，獎項包含 iPhone 17 Pro、精品卡夾及 AirPods 4 等實用好禮。官方表示，玩家只要在活動期間內完成指定參與條件，即可獲得當期抽獎資格，且越早加入，累積抽獎次數越多，中獎機會也隨之提升。

金來快樂城指出，開幕抽獎活動希望為平台暖身，讓新加入的玩家在初期就能感受到平台的互動性與趣味氛圍。未來也將持續推出任務挑戰、限定優惠及季節性活動，逐步建立穩定的玩家社群。

在遊戲內容方面，金來快樂城近期已陸續上架多款市場關注度高的線上娛樂遊戲，包含《戰神賽特》、《魔龍傳奇》等作品，從節奏明快的休閒玩法到變化度高的闖關遊戲皆有涵蓋，提供玩家更多元的選擇。

▲即開即玩的線上遊戲成為近年行動娛樂新趨勢。（圖/金來快樂城提供，下同）

平台同時強調合法與安心的使用環境，所有上架數位娛樂內容皆依規完成數產署數位娛樂軟體分級登錄，並遵循相關法規審查。官方也特別說明，平台不設置任何現金交易或兌現功能，不具賭博性質，僅提供純休閒的合法數位娛樂服務，並提醒玩家適度遊玩，在生活與娛樂之間取得平衡。

金來快樂城
https://blog.goldfun88.com/goldfunonlinegame/

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
連鎖餐廳小強爬桌、湯壺有蟲　停業2天清消！衛生局將開罰
怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓他履約？
兄弟未留成轉機　23歲內野手轉戰富邦悍將
快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

無號碼自稱郵局又轉警察　屏東男機警求證里港警成功阻詐

免下載開LINE就能玩　2026行動遊戲再添新選擇

送5歲童安全返家　一句「我長大也要當警察」感動警

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188週年　頒發獎助學金逾200萬

桃園市雲林同鄉總會成立逾40年　首位女性理事長林美華就任

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

農村領航獎揭曉　兩位暨大人帶動產業活化獲國家級肯定

南投市福崗路西延新建工程動土　完善南崗工業區和國3東西向聯絡

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

無號碼自稱郵局又轉警察　屏東男機警求證里港警成功阻詐

免下載開LINE就能玩　2026行動遊戲再添新選擇

送5歲童安全返家　一句「我長大也要當警察」感動警

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188週年　頒發獎助學金逾200萬

桃園市雲林同鄉總會成立逾40年　首位女性理事長林美華就任

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

農村領航獎揭曉　兩位暨大人帶動產業活化獲國家級肯定

南投市福崗路西延新建工程動土　完善南崗工業區和國3東西向聯絡

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

台大醫院明年起不主動給紙本收據　各院加速無紙化減碳

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌　12/17進駐新光A11館試營運

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

地方熱門新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

桃園市雲林同鄉會　首位女性理事長林美華就任

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188年　頒發獎助學金

南投市福崗路西延新建工程動土

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

桃園新住民Podcast成果發表會　以聲音紀錄故事

新北無礙時裝秀　侯友宜：讓身障者勇敢發光

更多熱門

相關新聞

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　這動作是大忌！

通訊軟體LINE官方昨日公布，五大常見的詐騙手法，表示雖然手法不斷推陳出新，但其核心套路依然是透過對話或偽冒的釣魚網頁，誘騙用戶填寫資料，而至關重要的是「LINE簡訊認證碼」，一旦交出這個認證碼，用戶的帳號就會立刻被盜。LINE也強調，認證碼只有在用戶「移動帳號」時才需要輸入。

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

曖昧期必看！男生把妳當真愛才會出現的3大Line訊號

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

LINE「9款貼圖」免費下載！驚見三麗鷗1款永久使用

遭詐團冒用頭貼稱「投資港股助智庫運行」　李鴻源提醒：切勿上當

遭詐團冒用頭貼稱「投資港股助智庫運行」　李鴻源提醒：切勿上當

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

封小紅書　打詐中心將邀臉書LINE檢討

關鍵字：

免下載LINE行動遊戲

讀者迴響

熱門新聞

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面