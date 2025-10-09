DIY紓壓又學反詐！台西鄉公所結合法治與藝術超吸睛

▲結合法治宣導與藝術手作，打造溫馨又正向的公務環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林台西鄉公所今（9）日下午特別為員工舉辦一場充滿創意與療癒氛圍的「夏日藝旅・玩轉蝶谷巴特麻布袋」手作活動，讓平時忙碌於公務的同仁們，透過藝術體驗紓解身心壓力，暫時放下工作緊繃情緒，沉浸在紙與布的色彩世界中，找回創作的樂趣與自我成就感。

活動現場氣氛輕鬆愉快，鄉公所特別安排「蝶谷巴特麻布袋DIY」課程，每位參與者都發揮巧思，挑選喜愛的印花紙圖樣，剪裁、拼貼、上膠，再刷上保護漆，親手打造獨一無二的環保麻布袋。隨著圖樣逐漸定型、色彩相互交融，許多同仁露出滿足笑容，紛紛拍照留念，不少人直呼：「原來手作這麼療癒！」

▲員工專注創作蝶谷巴特麻布袋，現場氣氛溫馨療癒。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了手作課程，台西鄉公所政風室也把握機會，於活動中進行「反詐騙」與「公益揭弊者保護法」雙主題廉政宣導，將創意與法治教育結合。政風室主任陳大中指出，根據165打詐儀表板統計，今年9月全台詐騙案件高達1萬4,000多件，財損金額超過67億1,779萬元，其中以網路購物詐騙最為猖獗，案件多達3,625件。他提醒大家務必保持警覺：「有疑問就多問，查清楚來源，確定安全再行動」，共同守護個人與家庭財產安全。

同時，陳主任也提到，「公益揭弊者保護法」已於7月22日正式施行，明確保障吹哨者的身分保密、工作權與人身安全，讓勇於揭發不法、守護公共利益的公務員更有後盾。他強調，廉潔政府的基石在於誠信與勇氣，而制度的完善，正能鼓勵更多人站出來維護公正。

台西鄉公所表示，這場活動不僅讓員工學習藝術創作技巧，也在寓教於樂的氛圍中，深化反詐與廉政觀念，達到身心舒壓與法治教育並重的目標。未來公所將持續舉辦多元活動，讓員工在溫馨友善的環境中，維持健康、提升效率，攜手打造更有活力與正能量的公務團隊。

▲政風室主任陳大中提醒防詐陷阱，呼籲多查證再行動。（圖／記者游瓊華翻攝）