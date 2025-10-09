　
    • 　
>
地方 地方焦點

DIY紓壓又學反詐！台西鄉公所結合法治與藝術超吸睛

▲結合法治宣導與藝術手作，打造溫馨又正向的公務環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲結合法治宣導與藝術手作，打造溫馨又正向的公務環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

雲林台西鄉公所今（9）日下午特別為員工舉辦一場充滿創意與療癒氛圍的「夏日藝旅・玩轉蝶谷巴特麻布袋」手作活動，讓平時忙碌於公務的同仁們，透過藝術體驗紓解身心壓力，暫時放下工作緊繃情緒，沉浸在紙與布的色彩世界中，找回創作的樂趣與自我成就感。

活動現場氣氛輕鬆愉快，鄉公所特別安排「蝶谷巴特麻布袋DIY」課程，每位參與者都發揮巧思，挑選喜愛的印花紙圖樣，剪裁、拼貼、上膠，再刷上保護漆，親手打造獨一無二的環保麻布袋。隨著圖樣逐漸定型、色彩相互交融，許多同仁露出滿足笑容，紛紛拍照留念，不少人直呼：「原來手作這麼療癒！」

▲結合法治宣導與藝術手作，打造溫馨又正向的公務環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲員工專注創作蝶谷巴特麻布袋，現場氣氛溫馨療癒。（圖／記者游瓊華翻攝）

除了手作課程，台西鄉公所政風室也把握機會，於活動中進行「反詐騙」與「公益揭弊者保護法」雙主題廉政宣導，將創意與法治教育結合。政風室主任陳大中指出，根據165打詐儀表板統計，今年9月全台詐騙案件高達1萬4,000多件，財損金額超過67億1,779萬元，其中以網路購物詐騙最為猖獗，案件多達3,625件。他提醒大家務必保持警覺：「有疑問就多問，查清楚來源，確定安全再行動」，共同守護個人與家庭財產安全。

同時，陳主任也提到，「公益揭弊者保護法」已於7月22日正式施行，明確保障吹哨者的身分保密、工作權與人身安全，讓勇於揭發不法、守護公共利益的公務員更有後盾。他強調，廉潔政府的基石在於誠信與勇氣，而制度的完善，正能鼓勵更多人站出來維護公正。

台西鄉公所表示，這場活動不僅讓員工學習藝術創作技巧，也在寓教於樂的氛圍中，深化反詐與廉政觀念，達到身心舒壓與法治教育並重的目標。未來公所將持續舉辦多元活動，讓員工在溫馨友善的環境中，維持健康、提升效率，攜手打造更有活力與正能量的公務團隊。

▲結合法治宣導與藝術手作，打造溫馨又正向的公務環境。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲政風室主任陳大中提醒防詐陷阱，呼籲多查證再行動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

男抓紅蟳受困消波塊　警廣播尋人救回

男抓紅蟳受困消波塊　警廣播尋人救回

夜探海堤抓紅蟳驚魂！雲林麥寮兩名好友夜間相約抓紅蟳，沒想到天色漆黑、潮聲拍岸，其中一人卻在消波塊間迷路失聯，情急之下，另一人趕緊報警求助。台西分局麥寮分駐所警員深夜趕往現場，憑著微弱的手電光與廣播聲，終於在海釣場附近聽見微弱呼喊，順利尋回受困男子，化解一場深夜驚魂。

雲林完成首例器官捐贈　醫療能量全面升級

雲林完成首例器官捐贈　醫療能量全面升級

林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也是挑戰

林郁婷拚全運會六連霸　雲林美食也是挑戰

張麗善喊「雲林準備好了！」　全運會倒數登場

張麗善喊「雲林準備好了！」　全運會倒數登場

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

張麗善率團祈福六房媽　盼全運會風調雨順、榮耀雲林

