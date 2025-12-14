　
地方 地方焦點

農村領航獎揭曉　兩位暨大人帶動產業活化獲國家級肯定

▲黃國峰。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

▲黃國峰。（圖／國立暨南國際大學提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

魚池鄉大雁休閒農業區發展協會理事長陳秋坤、國姓鄉糯米橋休閒農業區促進協會理事長黃國峰，分別在國立暨南國際大學NPO與觀光餐飲領域進修，能將管理知識與創新思維帶回社區，成功帶動兩地周邊的產業活化，獲農業部第四屆「農村領航獎」，也是全台僅有的10位得獎者之二。

「第四屆農村領航獎」頒獎典禮日前舉辦，由農業部長陳駿季親自頒發獎項，主要在選出農村「領航者」、樹立楷模，帶動全台農村發展與再生；獎項評選範疇涵蓋產業活化、文化傳承、生態保育及社區營造等面向，獲獎者除獲得肯定外，更有機會赴日本等地進行觀摩交流，深化國際視野。

▲陳秋坤。（圖／國立暨南國際大學提供）

▲陳秋坤。

暨大指出，陳秋坤是該校非營利組織經營管理碩士學位學程（NPO）的畢業校友；他獲獎後表示：「這個獎項不僅是對我個人的肯定，更是對我們澀水社區以及大雁休閒農業區整個團隊的鼓舞。」他強調，面對農村發展的挑戰，團隊始終努力尋找創新的方法，未來將持續為農村的繁榮與可持續發展貢獻力量。

黃國峰目前則就讀於暨大觀光休閒與餐飲管理學系碩士班二年級，長期致力於整合在地資源與青農力量的他指出：「這份榮耀，不只是屬於我個人，更是屬於一路以來，一起打拚的每一位糯米橋休區與青農的夥伴們。」他希望能集結更多願意努力的朋友，共同灌溉土地的希望，守護家鄉價值，一步一腳印將夢想深耕在土地裡。

暨大校長武東星表示，農村領航獎每三年舉辦一次，是農村發展領域的最高榮譽，本屆僅有10位得主，而暨大人能一口氣拿下兩座獎項，實屬不易，也證明該校校友與在校生能將學術理論轉化為推動農村再生的實際行動，獲得國家級的高度肯定，也是暨大落實大學社會責任（USR）的最佳具體實踐，未來也將持續扮演地方智庫的角色，作為農村發展的最強後盾，期許兩位獲獎者能透過未來的國際參訪交流，將更先進的農村治理經驗帶回台灣，持續領航南投農村邁向國際化與永續化。

暨大獲世界綠色大學排名第30　首辦全球排名發布會

暨大獲世界綠色大學排名第30　首辦全球排名發布會

2025 UI GreenMetric 世界綠色大學排名日前發布，國立暨南國際大學在歷年規模最大和競爭最激烈的全球105國、1745所大學中脫穎而出，獲評比為第30名，連續九年穩居前50強，日前更舉辦全球排名發布會、創台灣高等教育史首次紀錄，象徵台灣綠色治理模式已獲國際肯定。

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

暨大首創與埔里鎮公所合作籌設珠仔山日照中心

陳明德籲積極談判助中小企業止血轉型

陳明德籲積極談判助中小企業止血轉型

暨大頒授印尼合板台商先驅李謀誠名譽管理學博士學位

暨大頒授印尼合板台商先驅李謀誠名譽管理學博士學位

聽障青年為障礙者打造友善社會性農場　入圍地方創生大賞

聽障青年為障礙者打造友善社會性農場　入圍地方創生大賞

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

