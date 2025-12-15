不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

▲爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，15日提出「市政白皮書」與「市政執行率儀表板」政見，主打制度化透明治理。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，15日公布第36項政見，主打「制度化公開市政」。他提出，若未來當選市長，將建立每年發布「市政白皮書」、每月公布「市政執行率儀表板」的固定機制，讓市民能即時掌握重大政策與建設進度，強化市政透明度與問責機制。

陳以信表示，競選期間提出的每一項政見，都是對市民的承諾，不應止於口號，而要轉化為可被檢驗的管理制度。他說，年度「市政白皮書」將清楚列出重大建設與公共服務改革的目標、時程與負責局處，讓市民一翻就能了解市府施政重點與推動進度。

針對「市政執行率儀表板」，陳以信說明，將以重要市政項目為核心，按月公布進度百分比，並以紅、黃、綠燈方式呈現，讓市民一眼看懂政策是否如期推進；若進度落後，也會同步說明原因與補救措施，「不怕被檢驗，才是真正負責任的政府」。

陳以信指出，國外政府透過白皮書與儀表板管理重大政策並不罕見，但在台灣地方政府層級仍不普遍，台南若能率先制度化、固定更新，不僅可提升市政執行力，也可成為其他縣市參考的治理模式。

他強調，「經營市政不缺口號，缺的是每個月看得見的進度。」公開透明不是壓力，而是推動市政進步的引擎，未來若有機會主政，將以可被驗證的施政成果，回應市民期待。