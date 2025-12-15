　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

▲爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，15日提出「市政白皮書」與「市政執行率儀表板」政見，主打制度化透明治理。（記者林東良翻攝）

▲爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，15日提出「市政白皮書」與「市政執行率儀表板」政見，主打制度化透明治理。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，15日公布第36項政見，主打「制度化公開市政」。他提出，若未來當選市長，將建立每年發布「市政白皮書」、每月公布「市政執行率儀表板」的固定機制，讓市民能即時掌握重大政策與建設進度，強化市政透明度與問責機制。

陳以信表示，競選期間提出的每一項政見，都是對市民的承諾，不應止於口號，而要轉化為可被檢驗的管理制度。他說，年度「市政白皮書」將清楚列出重大建設與公共服務改革的目標、時程與負責局處，讓市民一翻就能了解市府施政重點與推動進度。

針對「市政執行率儀表板」，陳以信說明，將以重要市政項目為核心，按月公布進度百分比，並以紅、黃、綠燈方式呈現，讓市民一眼看懂政策是否如期推進；若進度落後，也會同步說明原因與補救措施，「不怕被檢驗，才是真正負責任的政府」。

陳以信指出，國外政府透過白皮書與儀表板管理重大政策並不罕見，但在台灣地方政府層級仍不普遍，台南若能率先制度化、固定更新，不僅可提升市政執行力，也可成為其他縣市參考的治理模式。

他強調，「經營市政不缺口號，缺的是每個月看得見的進度。」公開透明不是壓力，而是推動市政進步的引擎，未來若有機會主政，將以可被驗證的施政成果，回應市民期待。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮編列新興計劃經費495萬　持續推動漁港觀光

金門縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

明華園巡演到花蓮新城！演出經典大戲《薛丁山傳奇》　全鄉叫好

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

無號碼自稱郵局又轉警察　屏東男機警求證里港警成功阻詐

免下載開LINE就能玩　2026行動遊戲再添新選擇

送5歲童安全返家　一句「我長大也要當警察」感動警

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188週年　頒發獎助學金逾200萬

桃園市雲林同鄉總會成立逾40年　首位女性總會長林美華就任

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

花蓮編列新興計劃經費495萬　持續推動漁港觀光

金門縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

明華園巡演到花蓮新城！演出經典大戲《薛丁山傳奇》　全鄉叫好

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

無號碼自稱郵局又轉警察　屏東男機警求證里港警成功阻詐

免下載開LINE就能玩　2026行動遊戲再添新選擇

送5歲童安全返家　一句「我長大也要當警察」感動警

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188週年　頒發獎助學金逾200萬

桃園市雲林同鄉總會成立逾40年　首位女性總會長林美華就任

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

【又是波音】聯航290人客機起飛「引擎失去動力」

地方熱門新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

桃園市雲林同鄉會　首位女性總會長林美華就任

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188年　頒發獎助學金

南投市福崗路西延新建工程動土

免下載開LINE就能玩2026行動遊戲再添新選擇

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

桃園新住民Podcast成果發表會　以聲音紀錄故事

更多熱門

相關新聞

陳以信出書談AI治理拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

陳以信出書談AI治理拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，13日中午舉辦新書發表會，以共同作者身分出版新書《以AI重塑城市（Reshaping Cities with AI）》。他提出「古都變AI新城」的市政治理想像，強調要把人工智慧從政治口號，真正落實為市政運作的日常工具。

陳以信主張設市府級「新住民事務委員會」新住民代表納入決策

陳以信主張設市府級「新住民事務委員會」新住民代表納入決策

陳以信推台南AI未來教育圖書館盼打造全台首座AI全民學習基地

陳以信推台南AI未來教育圖書館盼打造全台首座AI全民學習基地

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

陳以信推防水政見：4年新建雨水下水道100公里

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

女警遭砍震驚社會！陳以信：台南警力吃緊支持員警必要時果斷用槍

關鍵字：

口號陳以信市政公開

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面