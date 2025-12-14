台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈　黃偉哲與市民倒數迎聖誕

▲台南聖誕燈節中西區運河河樂燈區14日晚間點燈，市長黃偉哲與貴賓、民眾一同倒數，點亮象徵祝福的聖誕樹。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025台南聖誕燈節－中西區運河河樂燈區」14日晚間正式點燈，台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式，與觀光旅遊局長林國華、台南市基督教協進會理事長高敏智，以及立委陳亭妃、議員沈震東、李啟維、陳怡珍、周嘉韋等人，和現場民眾一同倒數，點亮象徵祝福與希望的聖誕樹，為台南揭開溫馨節慶序幕。

黃偉哲表示，聖誕點燈不只是節慶活動，更是一份祝福的傳遞，在這個充滿感動的時刻，期盼台灣、台南與每一位市民都能平安健康、喜樂同行。他也提到，面對快速變動的世界，更要珍惜家人與身邊的人，跨年將至，祝福大家迎向嶄新一年，充滿希望與力量。

市府指出，每年12月固定規劃「台南聖誕燈節」及跨年系列活動，透過主題燈飾、點燈儀式、報佳音、聖誕市集、親子活動及演唱會等多元內容，串聯宗教團體與社群力量，營造城市節慶氛圍，同時帶動觀光人潮與城市經濟。

觀旅局說明，活動自下午3時起展開，由多個教會團體共同參與，現場設置聖誕闖關遊戲，吸引親子同樂，並規劃超過30攤的「聖誕甜蜜市集」，販售節慶商品與手作禮品。晚間6時30分起，舞台節目由台南市基督教協進會統籌，結合音樂、舞蹈、戲劇演出，並與原民、新住民等9個族群共演，展現台南多元文化的包容與活力。

最受矚目的點燈儀式於晚間8時30分登場，在全場倒數聲中，「光之旅程」主題聖誕樹璀璨亮起，燈光映照運河水面，讓河樂燈區化身夜間最溫暖的城市風景。



觀旅局也提醒，12月聖誕至跨年期間，台南各地燈區將陸續點亮，歡迎民眾安排夜間散步、逛市集、看演出；白天則可搭配泡溫泉、品嚐美食，感受台南冬季專屬的慢步調與人情味。