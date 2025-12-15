送5歲童安全返家　一句「我長大也要當警察」感動警

▲枋寮警方陪男童返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

5歲男童獨自蹲在路旁玩耍，熱心民眾發現以為與家人走失向枋寮警方報案，警方趕到處理，得知他只是找同學玩，同學不在家就自己玩，警方擔心他安全，陪他返家，他回到家對員警：「我長大後我也要當警察！」

枋寮警分局建興派出所日前接獲民眾報案，稱住家前有名男童獨自蹲在路旁玩耍，擔憂其與家人走失，報請警方到場關切。

警員鄭貽尹、柳延融獲報後馳赴現場，經了解為5歲黃姓男童原本是想前往同學家玩，但因同學剛好不在家，便獨自在路旁逗留玩耍。員警確認黃童住家就在隔壁巷子，雖非真正走失，但幼童獨自在公共場所逗留，仍引起附近居民擔憂。

為確保黃童安全，員警仍謹慎地扮演起「臨時保母」的角色，全程陪同黃童步行返家，直到交由家長照顧為止，給予最安全的陪伴。黃童到家時更天真地告訴員警：「我長大後我也要當警察！」。因員警暖心的舉動，不僅讓家長放心，更收穫了未來警界的一份美好承諾。

枋寮分局長盧恒隆表示，員警以耐心與關懷守護孩子，展現出警察最貼近人心的一面，讓社會因這份溫暖而更加美好，值得嘉勉。在此也呼籲所有家長，孩童年紀尚小，外出時仍應多加留意其行蹤與安全，以防意外發生。