地方 地方焦點

青農返鄉新希望！雲林智慧農業大學第六屆啟動招訓

▲雲林縣智慧農業大學導入「移地開課」，讓課程深入產地，貼近農民生活現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲智慧農業大學推廣大使林怡伶、陳炳洲與與會貴賓一同進行啟動儀式，象徵農業新力崛起。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「114年度第六屆雲林縣智慧農業大學」正式啟動招生。副縣長謝淑亞表示，智慧農業大學是雲林邁向「數位農業、永續農業」的重要基地，透過系統化課程與行動學習，協助農友強化品牌、數位行銷與財務管理等能力，吸引青年返鄉投入，打造具國際視野與科技力的新農人才梯隊。

記者會現場由副縣長謝淑亞、縣農會總幹事陳志揚、中衛發展中心處長莊旭芹、智慧農業推廣大使林怡伶、陳炳洲，以及多位鄉鎮青農代表共同出席，氣氛熱烈。多位歷屆學員也在現場分享心路歷程，展示自家品牌與加工品，展現學以致用的成果。

▲雲林縣智慧農業大學導入「移地開課」，讓課程深入產地，貼近農民生活現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲智慧農業大學學員展示成果。（圖／記者游瓊華翻攝）

副縣長謝淑亞指出，面對農業高齡化、極端氣候與國際市場競爭，傳統農業勢必轉型升級。藉由導入AI與大數據管理，農民可更精準掌握氣候與產銷資訊，不僅節水、省工，也能降低風險、提升收益，讓農業從「看天吃飯」走向「智慧經營」。

她強調，雲林是全國農業產值第一的縣市，無論稻米、蔬果、咖啡、巧克力，甚至各式加工食品，雲林都能自給自足，支撐著全台的飲食安全與健康生活。智慧農業大學正是培育農業新力量的搖籃，歡迎各地農友與青農踴躍報名，一起為雲林農業開創新局。

縣農會總幹事陳志揚表示，智慧農業大學自開辦以來，已培育出一批又一批兼具創新思維與實務能力的優秀青農。他們不僅在一級生產領域發光發熱，也帶動加工與行銷，讓農業升級為「六級產業」，是雲林邁向智慧農業的最佳見證。

農業處長魏勝德指出，智慧農業大學至今邁入第六屆，累計超過2,000人次參與。今年課程設計以「實作導向、場域鏈結、政策共學」為三大核心，規劃基礎導入、進階實作與整合驗證三層架構，內容涵蓋品牌行銷、智慧管理、AI應用與農業財務等主題。

魏勝德補充，今年特別新增「韌性農業」專題課程，包含循環農業與低碳栽培應用、農業韌性經營模式及風險管理，協助農民面對氣候變遷挑戰。此外，首度導入「移地開課」制度，與地方農會合作深入七大鄉鎮，讓教學走入產地、貼近農友日常；同時設立「主題班代表制度」，鼓勵學員共學互助，並提供「專家一對一諮詢服務」，由顧問群協助解決品牌、行銷、財務等實務問題，讓學習成果落實於田間地頭。

農業處說明，「第一階段課程」已正式開跑，報名期間自即日起至10月24日止，名額有限，歡迎有興趣的農友把握機會、儘速報名！可透過線上表單報名：https://reurl.cc/pYbz8x或至雲林縣農會四樓智慧農業大學教室，由專人協助現場報名。
 

▲雲林縣智慧農業大學導入「移地開課」，讓課程深入產地，貼近農民生活現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣智慧農業大學導入「移地開課」，讓課程深入產地，貼近農民生活現場。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

更多新聞

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

花蓮光復鄉因連日豪雨成災，道路淤積、排水系統嚴重受阻，災後復原刻不容緩。雲林縣環保局8日火速集結清溝精銳，出動10台高壓沖吸兩用清溝車與專業清溝團隊，跨越半個台灣趕赴災區，以行動支援災後環境重建。

