地方 地方焦點

光輝十月幸福雲林！　偶戲節、全運會熱鬧接力登場

▲民眾揮國旗、拍照打卡，現場氣氛喜氣洋洋。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲縣長張麗善率縣府團隊等諸多嘉賓出席與民眾一起大聲唱出國歌，敬禮看著國旗，更透過健走的方式為國家慶生。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

光輝雙十國慶，雲林縣政府與斗六市公所今（10）日一早於斗六膨鼠公園舉辦「2025雙十國慶齊步走」升旗暨健行活動，縣長張麗善率縣府團隊、斗六市長林聖爵率公所團隊及立委張嘉郡、雲林後備指揮部陳維忠上校等諸多嘉賓出席與民眾一起大聲唱出國歌，敬禮看著國旗，更透過健走的方式為國家慶生。

縣長張麗善表示，1911年10月10日辛亥革命推翻滿清政府，建立中華民國，所以將10月10日訂為國慶日，每逢國慶舉國歡騰，同時也紀念緬懷先賢先烈為我們拋頭顱、灑熱血；透過國慶歡慶活動，讓下一代的孩子瞭解歷史，也激發感恩的心感謝先人創立中華民國，而凝聚國人的力量。
 
張麗善說，雲林有20鄉鎮，各個鄉鎮有其特色產業發展，縣府會與各鄉鎮同心協力，共創雲林所有鄉親的共好，雲林好台灣就一定好，我希望台灣在國際上穩定立足，更希望世界和平，讓每一個鄉親在台灣寶島上安身立命。

張麗善並指出，光輝十月，雲林陸續推出精采活動，除了今日的升旗健走，10/10-12國際偶戲節、10/18全國運動會開幕暨選手之夜、10/25雲耀星聲演唱會、10/25-26西螺藝陣文化季、10-25-27國際農機展，每一活動都豐富多采，全國民眾不要錯過，十月一定要到雲林一遊。
 
立委張嘉郡表示，中華民國是我們的國，美麗的台灣是我們的家，中華文化是我們的根，民主自由是我們的寶，台灣是民主自由的寶島，讓我們在這國慶佳節裡，一起在這塊土地上努力加油!一起守護我們珍貴的台灣。

斗六市長林聖爵表示，今天是中華民國的生日，特透過升旗活動慶祝，當國旗緩緩升起時，心中莫名感動油然而生，既感動又歡欣。斗六市這幾年在雲林縣政府的推動下，及立委協助爭取經費下，推動很多的建設，成就斗六市成為一個最宜居的城市，人民在此可以安居樂業；在今天國慶日時刻有著特別的意義，心懷感恩也祝中華民國生日快樂。

▲民眾揮國旗、拍照打卡，現場氣氛喜氣洋洋。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲數百位民眾一早熱情參加雙十國慶升旗及健走活動。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

關鍵字：

雲林國慶日斗六市膨鼠森林公園

