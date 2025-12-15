　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

明華園巡演到花蓮新城！演出經典大戲《薛丁山傳奇》　全鄉叫好

▲▼花蓮傳統藝術巡演邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」 於新城鄉演出經典大戲《薛丁山傳奇》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮傳統藝術巡演邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」 於新城鄉演出經典大戲《薛丁山傳奇》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2025花蓮傳統藝術巡演14日晚間於新城鄉熱鬧登場，邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」演出經典大戲《薛丁山傳奇》，由當家台柱孫翠鳳領銜主演，吸引大批鄉親攜家帶眷前來欣賞，現場座無虛席。花蓮縣長徐榛蔚親自到場，與民眾一同沉浸在歌仔戲文化的深厚魅力之中。

▲▼花蓮傳統藝術巡演邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」 於新城鄉演出經典大戲《薛丁山傳奇》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼情節緊湊情感堆疊，圍繞忠義、情誼與人性掙扎，深深觸動現場觀眾。

縣長徐榛蔚表示，每年歲末年終邀請明華園戲劇總團到新城鄉演出，場場座無虛席，已成為鄉親共同期待的文化盛事。12月是感恩的季節，縣府持續推動藝術下鄉，將表演藝術帶進13個鄉鎮，近期包括玉里鎮登場的「玉里藝起玩」及花蓮市「城市空間藝術節」等活動同步展開，讓藝術融入日常生活。特別感謝新城鄉公所及何禮臺鄉長的支持，也感謝明華園戲劇總團日前於光復鄉演出時捐出演出費用協助地方重建，展現藝術回饋社會的溫暖力量。

▲▼花蓮傳統藝術巡演邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」 於新城鄉演出經典大戲《薛丁山傳奇》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

新城鄉長何禮臺表示，明華園戲劇總團曾赴南非、日本、美國、新加坡等地演出，是將台灣傳統戲曲推向國際的重要代表團隊，展現台灣文化藝術的深厚實力。此次邀請明華園總團到新城鄉演出，讓鄉親能近距離欣賞頂尖表演，也為地方帶來高水準的藝文交流。

▲▼花蓮傳統藝術巡演邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」 於新城鄉演出經典大戲《薛丁山傳奇》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

大批鄉親攜家帶眷前來欣賞，現場座無虛席。

縣府說明，明華園戲劇總團日前於光復鄉演出《濟公活佛之雪狐情》，以精湛演技與深刻情感打動人心，獲得鄉親高度肯定。縣府持續透過巡演方式，將優質表演藝術帶進不同鄉鎮，讓更多民眾在熟悉的生活場域中親近傳統文化，也展現花蓮對於藝術扎根的用心。

▲▼花蓮傳統藝術巡演邀請國寶級歌仔戲團隊「明華園戲劇總團」 於新城鄉演出經典大戲《薛丁山傳奇》。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

縣長徐榛蔚感謝明華園日前於光復鄉演出時捐出演出費用協助地方重建，展現藝術回饋社會的溫暖力量。

《薛丁山傳奇》，講述薛丁山滿腔赤誠、以仁義待兄弟同袍，為國為民無懼強敵，卻因朝中內鬥而腹背受敵，最終雙眼失明、身陷絕境。劇中薛丁山雖眼盲心不盲，與腿瘸卻志不瘸的老樵伕相互扶持、通力突破艱難，展現堅毅不屈的精神與動人的人性光輝。全劇情節緊湊、情感層層堆疊，圍繞忠義、情誼與人性掙扎展開，深深觸動現場觀眾。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮編列新興計劃經費495萬　持續推動漁港觀光

金門縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

明華園巡演到花蓮新城！演出經典大戲《薛丁山傳奇》　全鄉叫好

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

無號碼自稱郵局又轉警察　屏東男機警求證里港警成功阻詐

免下載開LINE就能玩　2026行動遊戲再添新選擇

送5歲童安全返家　一句「我長大也要當警察」感動警

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188週年　頒發獎助學金逾200萬

桃園市雲林同鄉總會成立逾40年　首位女性總會長林美華就任

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

花蓮編列新興計劃經費495萬　持續推動漁港觀光

金門縣府官員遭質疑工作態度消極 蔡水游：縣長唸佛又不連任導致

明華園巡演到花蓮新城！演出經典大戲《薛丁山傳奇》　全鄉叫好

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

無號碼自稱郵局又轉警察　屏東男機警求證里港警成功阻詐

免下載開LINE就能玩　2026行動遊戲再添新選擇

送5歲童安全返家　一句「我長大也要當警察」感動警

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188週年　頒發獎助學金逾200萬

桃園市雲林同鄉總會成立逾40年　首位女性總會長林美華就任

桃園景福宮前中正路首見三萬人潮擠爆　觀看東京高圓寺阿波舞演出

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

CORTIS翻唱〈MIC DROP〉　驚喜致敬同門師兄BTS！

地方熱門新聞

台南聖誕燈節運河河樂燈區點燈黃偉哲與市民倒數迎聖誕

賴清德出席丹娜絲風災感恩會黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

桃園景福宮前人潮擠爆　觀看日本阿波舞演出

廟前驚見20萬元現鈔無人認領「撒錢哥」也在場！警依拾得物程序保管

日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

桃園市雲林同鄉會　首位女性總會長林美華就任

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

暨大人陳秋坤、黃國峰雙獲第四屆農村領航獎

仁海宮200週年五朝福醮點燈　以宗教力串聯世界

大園仁壽宮慶感天大帝來臺188年　頒發獎助學金

南投市福崗路西延新建工程動土

免下載開LINE就能玩2026行動遊戲再添新選擇

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

桃園新住民Podcast成果發表會　以聲音紀錄故事

更多熱門

相關新聞

「明華園」進光復災區　上演動人心弦經典大戲

「明華園」進光復災區　上演動人心弦經典大戲

由花蓮縣政府與光復鄉共同主辦邀請孫翠鳳「明華園戲劇總團」，7日晚間於光復鄉光復糖廠後方停車場進行戶外展演，為花蓮鄉親帶來雅俗共賞、精采動人的藝術饗宴，現場座無虛席，也讓當地災民露出開心笑容。

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

今晚來看戲吧！14天免費好戲2地輪番登場

台南市勞工局校園巡演開跑「快樂森林工坊」走進佳里國小

台南市勞工局校園巡演開跑「快樂森林工坊」走進佳里國小

開賣一週！婁峻碩《RECHARGE》吉隆坡巡演喊卡

開賣一週！婁峻碩《RECHARGE》吉隆坡巡演喊卡

泰國商務處攜手高流舉辦就喝Chill派對

泰國商務處攜手高流舉辦就喝Chill派對

關鍵字：

明華園了巡演新城演出經典大戲薛丁山傳奇叫好

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面