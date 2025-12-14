日月潭船舶電子票證系統建置　交通部核定5800萬補助經費

▲日月潭船舶未來將建置電子票證系統。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

記者高堂堯／南投報導

日月潭電子票證整合計畫自南投縣長許淑華立委任內提出、經現任立委游顥兩年內積極與交通部相關單位協調研商，交部終於核定近5800萬經費，由中央與縣政府共同合作，進行日月潭船舶電子票證智慧旅運服務系統建置計畫，促進日月潭低碳觀光。

游顥於11日主持立法院交通委員會考察南投地區交通及觀光建設，於縣府7樓國際會議廳辦理座談會，由南投縣政府提出計11案計劃簡報；交通部常務次長林國顯率領公路局、航港局、交通科技及資訊司、觀光署、鐵路局、水利署等相關單位人員到場與會，立法委員麥玉珍亦到場關心。

▲▼立法院交通委員會赴南投縣考察，縣府爭取中央經費補助。（圖／記者高堂堯翻攝）

游顥表示，自他上任後已召開四次協調會，積極與交通部科資司、航港局和觀光署研商日月潭電子票證計畫；他認為透過票證數位化整合系統建置，景區輔以人工售票亭、自動售票設備輔助，可整合周邊景區服務，未來亦可配合「南投好好玩」套票或「台灣好行」套裝行程，進行一條龍式旅遊體驗，提高國外旅客到訪率，進而增裕景區觀光收益。

至於日月潭航線（船舶）智慧旅運服務系統建置計畫，規劃導入ITS智慧型運輸技術、提高航安應變能力，將日月潭打造為國際級智慧景區，亦獲交通部認同，目前計畫書已送交通部審查，林國顯表示會全力促成與配合，將於年底核定；而會中所提案的將集集大山納入交通部觀光署日月潭國家風景區管理處管理範圍，也獲得初步同意，由縣府依規擬定計畫書及地方說明會後再送觀光署審議。