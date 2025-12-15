花蓮編列新興計劃經費495萬　持續推動漁港觀光

▲▼花蓮縣政府自112年開始攜手海洋委員會推動「好港齊來」計劃，以花蓮漁港周邊為發展核心。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於115年度擬訂新興計畫，規劃辦理「花蓮漁港觀光發展計畫」，作為延續既有漁港活化成果、深化觀光與文化發展的重要施政項目。縣府表示，為使漁港觀光、文化與產業發展更具整體性與延續性，自115年度起增編新興計畫，系統性深化花蓮漁港發展，將相關工作納入新增計畫編列預算，期能讓漁港發展方向與推動步伐更加穩定、具延續性。

花蓮漁港為本縣重要漁業據點，也是市區臨海的重要公共空間。縣府積極爭取中央資源，於112年獲海洋委員會補助推動「好港齊來」花蓮海洋聚落創業基地計畫迄今，以花蓮漁港周邊為核心，導入地方創生理念，發展「海洋青創」營運主軸，並透過專業導師輔導青年創業與產業培力，逐步累積漁港活化與海洋產業發展的基礎能量。

▲▼花蓮縣政府115年度擬訂新興計畫，規劃辦理「花蓮漁港觀光發展計畫」，延續既有漁港活化成果、深化觀光與文化發展的重要施政項目。

縣長徐榛蔚表示，「好港齊來」計畫自112年推動以來，已為花蓮漁港扎下發展基底；縣府持續透過年度行銷經費推動港區活動與宣傳。自115年度起，縣府進一步以縣級預算規劃新興計畫，整合既有成果與資源，串聯港區空間、活動內容、行銷推廣與觀光體驗，使漁港發展由階段性推動，逐步轉為長期且穩定的發展模式。

徐榛蔚指出，縣府推動漁港觀光發展，係基於漁港永續利用、海洋文化推廣及城市整體發展的長期考量。透過港區共識凝聚、示範遊程規劃、主題活動辦理及行銷宣傳等方式，有助於深化民眾對海洋文化的認識，並提升花蓮漁港整體形象與吸引力，讓漁港在維持產業機能的同時，逐步成為兼具教育、休憩與文化價值的公共場域。

▲▼花蓮縣政府以漁港永續利用、海洋文化推廣及城市整體發展做為長期考量。

農業處長陳淑雯說明，因115年度總體預算目前仍待縣議會完成審議程序，本項新興計畫相關工作需配合預算進程辦理。縣府將持續進行前置整備與跨單位協調，並與自112年起推動之「好港齊來」計畫相互銜接，讓既有行銷推廣與整體發展規劃能形成互補，確保漁港周邊活化與產業發展工作穩健推進。

花蓮縣政府表示，縣府團隊將持續結合中央政策方向與地方資源，循序深化花蓮漁港在產業、文化與公共空間上的多元角色，為在地青年、產業與縣民打造一個永續且充滿活力的海洋生活場域。

