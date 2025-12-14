賴清德出席丹娜絲風災感恩會　黃偉哲向240個救災團隊深深一鞠躬

▲總統賴清德出席台南丹娜絲風災感恩會，肯定240個公私部門團隊在災後投入救援與重建工作的付出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府14日下午在新營文化中心舉辦「台南丹娜絲風災感恩會」，向今年7月丹娜絲風災期間投入搶修、救援與重建工作的240個公私部門團隊致上最高敬意，典禮在南瀛室內樂團溫暖悠揚的樂聲中揭開序幕，象徵風雨過後的重生與希望，市長黃偉哲親自頒發感謝狀，總統賴清德也蒞臨現場，表達對所有救災夥伴的高度肯定。

總統賴清德時表示，風災雖然無情，但台灣人民的情誼比風雨更堅韌。丹娜絲風災重創雲嘉南地區之際，來自各地的公私部門人員不分你我、日夜投入搶修與復建工作，展現台灣最珍貴的互助精神，讓受災家庭能儘快回到正常生活，令人深受感動。

市長黃偉哲指出，今年7月丹娜絲風災重創台南溪北地區及沿海鹽分地帶，多處公共設施與民宅受損。災後第一時間，在行政院協助下，市府迅速整合中央與地方量能，全力投入搶修、安置與復原工作。今日舉辦感恩會，就是要向在最關鍵時刻挺身而出的所有救災夥伴，致上最誠摯的感謝。

典禮中，黃偉哲逐一向高雄市、屏東縣、台中市、新北市、桃園市、宜蘭縣及台北市等地方環保局，國軍後備指揮部、台電、台灣自來水公司、無償修繕工程團隊、農漁民組織、社福與宗教團體、民間搜救隊，以及企業捐助者與善心人士頒發感謝狀，感謝各界在災後成為災民最堅實的後盾。

南市府表示，這次重建歷程充分展現「你我不分、同心同行」的力量，從企業動員工程團隊協助弱勢家庭修補屋頂，到各行各業以專業與行動傳遞希望，都讓人看見台灣社會的韌性。市府也特別感謝賴清德總統高度關心，以及時任雲嘉南前進指揮所指揮官、公共工程委員會主委陳金德，協助整合中央與地方資源，推動重建工作順利完成。

市府強調，面對極端氣候帶來的挑戰，台南未來將持續以「以人為本」為核心，深化公私協力與跨縣市合作，打造更具韌性與安全的生活環境，也感謝所有跨越地域、身分與領域伸出援手的企業與善心人士，讓受災居民重新看見前方的光。