綠營狂轟韓國瑜國慶致詞！　徐巧芯點6重點：怎麼突然崩潰了？

▲慶籌會主委、立法院長韓國瑜於雙十國慶大會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

114年國慶大典今天登場，慶籌會主委、立法院長韓國瑜在致詞時細數光電板破壞山林、「美濃大峽谷」、大罷免撕裂台灣社會等事件。此發言引起民進黨不滿痛批「內容多則不實資訊，這樣失態的言行，不僅貽笑國際，更有失身為立法院長格局」。對此，國民黨立委徐巧芯則力挺韓國瑜，她點出致詞提到的6事件，直言「沒有一點說錯啊，怎麼那麼多人突然又崩潰了，一堆綠營政治人物突然氣急敗壞欸」。

立法院長韓國瑜今天在國慶大典致詞細數丹娜絲與樺加沙風災、低薪族超過120萬、光電板破壞山林、「美濃大峽谷」以及大罷免撕裂台灣社會等事件，他表示「迎來114年生日的中華民國，比我們想像中還要處境艱難」，需要在最快的時間內將這些「隱形堰塞湖」改造成一座座護國神山。

韓國瑜也表示，不能讓台海發生戰爭，也不能繼續放任黨派之間永無休止的惡鬥，也希望對美關稅談判能順利，這三座隱形堰塞湖，期待能夠透過更進一步的國會改革、政黨間可能的合作，為國人謀求政治清明、司法公正、用人唯才、以民為先的全民政府。

民進黨則不滿批評，這是第一次我國的國會議長在主持國慶大會時有這樣失態的言行，不僅貽笑國際，更有失身為立法院長格局，民進黨除了表示遺憾，更對韓國瑜此番不當言行表達可恥和抗議。

民進黨表示，今天韓國瑜在國慶大典如此荒腔走板的言行，甚至持續針對執政團隊的攻擊，不禁要問，難道這就是國民黨以及在野陣營接下來要持續讓台灣內耗、政黨惡鬥的訊息嗎？相信台灣國人不會樂見，更不是台灣民主政治之福。

對此，徐巧芯力挺韓國瑜，她表示，韓國瑜院長提到的幾個事件，第一「被光電板占用破壞的山林良田」、第二「被黑心商人非法開挖的美濃大峽谷」、第三「大罷免撕裂的台灣社會」、第四「去中化激化的戰爭機率」、第五「意識形態拖累的能源政策」、第六「關稅談判犧牲的台灣未來」

徐巧芯強調，沒有一點說錯啊，怎麼那麼多人突然又崩潰了，一堆綠營政治人物突然氣急敗壞欸。

▼國民黨立委徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）