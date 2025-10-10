　
    • 　
>
地方 地方焦點

山上水道博物館《夏浪祭》開玩！　百米滑水道人潮掀親子瘋潮

▲台南山上花園水道博物館舉辦《夏浪祭》館慶活動，百米滑水道開放體驗吸引滿滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南山上花園水道博物館舉辦《夏浪祭》館慶活動，百米滑水道開放體驗吸引滿滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

雙十節連假首日，台南山上花園水道博物館迎來六週年館慶活動《夏浪祭》，10日熱鬧登場，現場湧入大批親子人潮，最受矚目的「百米滑水道」一早開放就排滿體驗人潮，大小朋友在水花與笑聲中盡情尖叫放電，掀起連假首波玩水熱潮。

館方宣佈，《夏浪祭》活動將自10日起至12日連續三天舉辦，12歲以下兒童免費入園，吸引眾多家庭趁假期共遊。

▲台南山上花園水道博物館舉辦《夏浪祭》館慶活動，百米滑水道開放體驗吸引滿滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

活動焦點「百米滑水道」以水道文化為主題設計，象徵「小水滴的旅程」。現場長達100公尺的滑水道上，小朋友們穿著泳裝、套著泳圈蓄勢待發，滑下瞬間水花四濺、歡呼聲此起彼落。除滑水設施外，館方也規劃大型氣墊城堡及三座充氣水池，讓年幼孩童能安全玩水，家長則在旁陪同，形成溫馨的親子畫面。

文化局長黃雅玲與副局長林韋旭也親臨現場，與民眾互動並發送限量小禮物。黃雅玲表示，《夏浪祭》不僅是館慶活動，更是推動親子教育與戶外體驗結合的重要示範，希望家長帶著孩子親近自然、從遊戲中學習。她強調，水道博物館作為文化與休憩兼具的園區，期望透過多元體驗，讓更多人認識自然生態與水文化。

▲台南山上花園水道博物館舉辦《夏浪祭》館慶活動，百米滑水道開放體驗吸引滿滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

今年《夏浪祭》除玩水設施外，也安排「攀樹體驗」、「蜂農體驗」等寓教於樂活動，讓孩子挑戰自我、學習安全攀登技巧，並了解蜜蜂生態與授粉的重要性；同時登場的「創意市集」匯集在地手作攤商、美食與特色商品，吸引民眾邊玩邊逛，增添活動豐富度與趣味性。

館方表示，本次活動以「全齡同樂、戶外冒險、寓教於樂」為核心，適合不同年齡層參與，從孩童到青少年、甚至長輩都能在園區找到樂趣。由於活動熱度高，建議遊客提早入園或搭乘接駁車前往，以避免人潮壅塞。

▲台南山上花園水道博物館舉辦《夏浪祭》館慶活動，百米滑水道開放體驗吸引滿滿人潮。（記者林東良翻攝，下同）

《夏浪祭》活動將持續至10月12日，每日上午9時30分至下午5時30分開放。館方邀請民眾把握三天假期，一同前往水道博物館體驗夏日尾聲的熱力與歡樂，在水花與笑聲中留下充滿回憶的國慶假期。

10/09 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

水道博物館六周年館慶登場！百米滑水道開放三天

水道博物館六周年館慶登場！百米滑水道開放三天

雙十連假最「涼」的去處在這裡！山上花園水道博物館將於10月10日至12日舉辦六周年館慶《夏浪祭》，活動期間「12歲以下兒童免費入園」，並推出長達100公尺的超巨大滑水道，結合水流奔騰意象，邀大小朋友一起化身「小水滴」，盡情體驗夏日最後的暢快與歡笑。

下方就是大海　女受困30公尺高透明滑水道

下方就是大海　女受困30公尺高透明滑水道

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

埃及博物館弄丟法老千年金手鐲　邊境嚴查

櫻花季提前報到？台南山上河津櫻秋季綻放

櫻花季提前報到？台南山上河津櫻秋季綻放

奇美博物館攜手消防南消五大體驗站寓教於樂學防災

奇美博物館攜手消防南消五大體驗站寓教於樂學防災

