地方 地方焦點

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

▲「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場

▲「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

年終歲末、聖誕佳節將至，大江購物中心於12日至14日連續三天，舉辦「一星衣益暨名人二手拍」公益義賣活動，活動首日在商場營業開店前，就已有民眾提前排隊搶購限量一折商品，氣氛熱烈。此次義賣所得將全數捐贈予「桃園教養院」，期協助改善心智障礙者的生活照顧品質，為社會弱勢帶來更多溫暖與支持。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示：「一星衣益」公益活動，連續九年並回饋桃園在地社福機構；此次號召館內近300家品牌店櫃共襄盛舉這場公益活動，現場展售上千件全新商品，就是希望讓民眾能以最優惠的價格輕鬆購買，同時讓每一筆消費都化作支持公益的正能量。

▲「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場

▲300家品牌店櫃愛心價一折起。（圖／大江提供）

大江購物中心主打「一座悠遊的遊逛街城」、提供全年免費停車優惠，加上每年引進桃園獨家特色品牌，如今已成為大桃園地區消費者心目中「好逛、好買、好吃」一站式生活型地標。

為感謝消費者長期的支持與愛護，業者希望透過公益活動為社會大眾盡一份心力，持續發揮「讓購物更有意義」的精神，義賣所得捐贈至桃園在地的社福機構，以協助弱勢團體改善困境，大江購物中心連續八年已募得金額超過758萬元，為桃園在地弱勢族群再添一份溫暖力量，持續擴散社會善循環。

▲「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場

▲民眾提前排隊搶購限量一折商品。（圖／大江提供）

「桃園教養院」位於桃園市平鎮區，主要服務18歲以上領有身障手冊中度以上的第一類心智障礙者，提供全日型的住宿照顧機構式服務，期盼能為雙老家庭及家中有身障手足者減輕家庭負擔及照顧責任。

12/10 全台詐欺最新數據

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

