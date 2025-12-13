點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」　黃偉哲：推升台南科技發展

▲「2025點亮沙崙—科技矽島X南方崛起」活動在沙崙智慧綠能科學城登場，市長黃偉哲出席致詞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025點亮沙崙—科技矽島X南方崛起」活動在沙崙智慧綠能科學城登場，吸引國內外企業、學界與科技界代表齊聚交流。台南市長黃偉哲出席致詞表示，市府團隊將全力以赴，完善市政建設與生活機能，為南科企業及科技從業人員打造優質發展環境，推升台南科技產業持續向前。

國科會主委吳誠文指出，國科會肩負國家科技研發布局任務，配合賴總統推動科技產業南北均衡發展，從北部高科技產業逐步向南延伸。「大南方新矽谷」規劃除AI產業生態區外，也將建置機器人研究中心與完整供應鏈，並於台南柳營科工區發展機器人生產製造，未來更將推動高速量子運算產業，沙崙將扮演大南方矽谷的核心角色。

黃偉哲表示，南部科學園區從新市起步，發展至今已橫跨嘉義、台南、高雄與屏東，形成南部共同繁榮的科技廊帶。他指出，南科2024年產值已與中科、竹科並駕齊驅，今年整體產值可望突破2兆3千億元，感謝中央長期支持，也代表186萬市民歡迎產官學界持續進駐台南、深化合作。

黃偉哲進一步強調，市府的角色就是成為企業最可靠的後盾，企業進駐時，市府完善基礎設施；園區從業人員通勤，市府強化交通建設；年輕工程師落腳台南，則提供良好教育與生活環境，讓企業與人才無後顧之憂，共同為台灣科技產業發光發熱。

市府指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾指出，AI已成為新一波工業革命，正全面改變能源、製造、機器人、醫療與交通，重新定義城市競爭力。台南作為全球唯一生產3奈米先進製程的城市，南科去年產值突破2兆2,126億元，今年上半年營收亦達1.38兆元，已是國家級科技成長引擎，帶動AI、智慧機器人與5G等關鍵科技在地落地。

市府強調，沙崙已從藍圖走向實踐，成為可即時示範、立即應用的城市實驗室，結合南科半導體能量與柳營智慧機器產業園區，台南逐步形成涵蓋半導體、AI與機器人的「金三角產業聚落」，可望成為台灣下一個國際級科技核心城市。

市府經濟發展局說明，今年中央正式啟動「大南方新矽谷」計畫，選定沙崙作為AI產業專區核心，透過擴算力、引人才、鏈場域、展應用四大策略，串聯嘉義、高雄、屏東，打造具國際競爭力的南台灣科技S廊帶（S-Corridor）。

經發局強調，市府將持續攜手中央，透過研發補助、招商引資與國際合作平台，讓「AI十大建設」在台南落地生根，讓市民真正「用得到、看得見」，使沙崙成為真正運轉中的城市實驗室；再加上南科與柳營三大園區，共構台南科技金三角，為台灣培育下一個國際級科技重鎮。