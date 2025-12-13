　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

點亮沙崙「科技矽島X南方崛起」　黃偉哲：推升台南科技發展

▲「2025點亮沙崙—科技矽島X南方崛起」活動在沙崙智慧綠能科學城登場，市長黃偉哲出席致詞。（記者林東良翻攝，下同）

▲「2025點亮沙崙—科技矽島X南方崛起」活動在沙崙智慧綠能科學城登場，市長黃偉哲出席致詞。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2025點亮沙崙—科技矽島X南方崛起」活動在沙崙智慧綠能科學城登場，吸引國內外企業、學界與科技界代表齊聚交流。台南市長黃偉哲出席致詞表示，市府團隊將全力以赴，完善市政建設與生活機能，為南科企業及科技從業人員打造優質發展環境，推升台南科技產業持續向前。

國科會主委吳誠文指出，國科會肩負國家科技研發布局任務，配合賴總統推動科技產業南北均衡發展，從北部高科技產業逐步向南延伸。「大南方新矽谷」規劃除AI產業生態區外，也將建置機器人研究中心與完整供應鏈，並於台南柳營科工區發展機器人生產製造，未來更將推動高速量子運算產業，沙崙將扮演大南方矽谷的核心角色。

黃偉哲表示，南部科學園區從新市起步，發展至今已橫跨嘉義、台南、高雄與屏東，形成南部共同繁榮的科技廊帶。他指出，南科2024年產值已與中科、竹科並駕齊驅，今年整體產值可望突破2兆3千億元，感謝中央長期支持，也代表186萬市民歡迎產官學界持續進駐台南、深化合作。

▲「2025點亮沙崙—科技矽島X南方崛起」活動在沙崙智慧綠能科學城登場，市長黃偉哲出席致詞。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲進一步強調，市府的角色就是成為企業最可靠的後盾，企業進駐時，市府完善基礎設施；園區從業人員通勤，市府強化交通建設；年輕工程師落腳台南，則提供良好教育與生活環境，讓企業與人才無後顧之憂，共同為台灣科技產業發光發熱。

市府指出，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾指出，AI已成為新一波工業革命，正全面改變能源、製造、機器人、醫療與交通，重新定義城市競爭力。台南作為全球唯一生產3奈米先進製程的城市，南科去年產值突破2兆2,126億元，今年上半年營收亦達1.38兆元，已是國家級科技成長引擎，帶動AI、智慧機器人與5G等關鍵科技在地落地。

市府強調，沙崙已從藍圖走向實踐，成為可即時示範、立即應用的城市實驗室，結合南科半導體能量與柳營智慧機器產業園區，台南逐步形成涵蓋半導體、AI與機器人的「金三角產業聚落」，可望成為台灣下一個國際級科技核心城市。

市府經濟發展局說明，今年中央正式啟動「大南方新矽谷」計畫，選定沙崙作為AI產業專區核心，透過擴算力、引人才、鏈場域、展應用四大策略，串聯嘉義、高雄、屏東，打造具國際競爭力的南台灣科技S廊帶（S-Corridor）。

▲「2025點亮沙崙—科技矽島X南方崛起」活動在沙崙智慧綠能科學城登場，市長黃偉哲出席致詞。（記者林東良翻攝，下同）

經發局強調，市府將持續攜手中央，透過研發補助、招商引資與國際合作平台，讓「AI十大建設」在台南落地生根，讓市民真正「用得到、看得見」，使沙崙成為真正運轉中的城市實驗室；再加上南科與柳營三大園區，共構台南科技金三角，為台灣培育下一個國際級科技重鎮。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理
「懷孕4個月」被逼上戰場！　柬埔寨女兵慘死前線
屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了！
快訊／女騎士噴飛墜谷死亡！
快訊／大陸冷氣團報到！　台14甲線翠峰－大禹嶺段預警性封閉

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

不只慶祝！張廖簡宗親會40週年溫馨登場

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

2025路竹番茄節登場　明星、親子樂、農事體驗一次滿足

強化山域搜救技能　消防署跨機關台中和平聯訓

細雨無阻熱情！美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

「114年秘書傳愛　點亮台東」反詐騙公益活動圓滿落幕

不讓詐騙找上門！瑞芳警進漁港宣導防詐　守護外籍漁工財產安全

飼主遛狗不清便便　基隆環保局：違者最高罰6千

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

不只慶祝！張廖簡宗親會40週年溫馨登場

蔬果界白玉風華！大樹苦瓜節登場 中央與地方力挺農產升級

2025路竹番茄節登場　明星、親子樂、農事體驗一次滿足

強化山域搜救技能　消防署跨機關台中和平聯訓

細雨無阻熱情！美麗金山走跑千人響應　跑出壯闊山海氣勢

「114年秘書傳愛　點亮台東」反詐騙公益活動圓滿落幕

不讓詐騙找上門！瑞芳警進漁港宣導防詐　守護外籍漁工財產安全

飼主遛狗不清便便　基隆環保局：違者最高罰6千

補足專科量能　福安醫院啟動榮民醫療合作並設置眼科門診

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

「妳能在黑暗中找到我」James Alyn暖哭歌迷　新歌藏台北彩蛋：在國國家寫的

《九重紫》陸劇男神脫衣露精壯胸肌！一早「穿暴汗衣」敷面膜跑步

《摩登大聖》男星過世！　「倒臥自家公寓」享壽60歲

陸劇男神拍片有職災…羞曝「啃4隻豬腳」　全場傻眼：肉眼可見變胖

新北耶誕城糜先生要粉絲「把手借給我」　部分粉絲忙撐傘來不搖棒

花蓮文創園區「繪本故事屋」開幕！3000冊書免費看、樹洞孩子最愛

年節將屆聚餐需求升溫　台中福華餐飲住房買氣佳

詐團超大膽上門收錢！她買貨轉賣想賺差價　哥機警報案保她25萬

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔被逮

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

三高族群如何過寒冬？　醫曝護心5大要點

溫情15年不間斷南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

陳以信出書談AI治理拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

桃園舊城再生基地成果展　推動舊城新能量

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司成典範

更多熱門

相關新聞

肯定托育夥伴專業付出台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

肯定托育夥伴專業付出台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

為肯定托育人員長期投入幼兒照顧工作的專業與付出，台南市政府13日上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦「托育之星嘉年華暨表揚活動」，由社會局長郭乃文代表市長黃偉哲致意，表揚202位托育人員、居家式托育服務中心及親子悠遊館工作人員，感謝他們在第一線守護孩子成長的辛勞與貢獻。

10位萌系吉祥物齊聚台南黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

10位萌系吉祥物齊聚台南黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

百年古蹟開百桌！台南總舖師四季辦桌登場黃偉哲與民眾共饗壓軸盛宴

百年古蹟開百桌！台南總舖師四季辦桌登場黃偉哲與民眾共饗壓軸盛宴

台南醉女「2度碰瓷」找車撞！　如願以償畫面曝

台南醉女「2度碰瓷」找車撞！　如願以償畫面曝

台南境外生關懷到企業職安宣導更貼心

台南境外生關懷到企業職安宣導更貼心

關鍵字：

沙崙科技矽島黃偉哲台南科技

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面