　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

▲▼ 全嘉義都是展場！市民自發打造行動宣傳車 「320+1 嘉義市城市博覽會」城市熱度提前引爆 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼市民自發打造行動宣傳車 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

「320+1嘉義市城市博覽會」將於12月12日盛大開幕，但在官方展區亮相前，嘉義市已因市民與業者的熱情參與而提前熱鬧起來。嘉義市民宿文化發展協會以自發行動率先點亮城市氛圍，集結多家在地民宿，共同打造一台象徵嘉義城市意象的「行動宣傳露營車」，遊走嘉義市與各縣市，成為另類的城市博覽會移動展品。

嘉義市民宿文化發展協會理事長張于亞表示，這台宣傳露營車是號召回朔民宿、嘉義小青旅、淌淌時光、家暖暖、走路回家背包客棧民宿及木漏民宿等業者自掏腰包打造，以民間力量展現對城市的支持。宣傳露營車以嘉義市重要地標與文化意象為設計核心，包括圓環噴水池、嘉義市立美術館、嘉義舊監獄、嘉義火車站、射日塔、森林之歌、蘭潭月影潭心等景點，加入「桃喜」意象，讓露營車化為一張奔馳街頭的「行動城市名片」，以最接地氣的方式向外介紹嘉義、歡迎全台民眾走進木都。

▲▼ 全嘉義都是展場！市民自發打造行動宣傳車 「320+1 嘉義市城市博覽會」城市熱度提前引爆 。（圖／嘉義市政府提供）

張于亞進一步表示：「嘉義市擁有豐富的文化底蘊與觀光資源，此次藉由建城320+1的契機，我們希望透過宣傳露營車的機動性，將嘉義市的美好傳遞給更多人。」，民宿不僅是旅客的歇腳處，更是認識一座城市的窗口，期待旅客透過民宿主人的導覽與推薦，深入探索嘉義的歷史、美食與人情味。透過露營車的機動性，張于亞說想把嘉義市的美好帶著跑、帶著走。這不只是一次行銷行動，更是市民對家鄉的溫柔告白。

▲▼ 全嘉義都是展場！市民自發打造行動宣傳車 「320+1 嘉義市城市博覽會」城市熱度提前引爆 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市長黃敏惠也感謝張于亞理事長自發的行動，她表示，320+1代表的不只是城市建城的歷史，更象徵每一位生活在嘉義、願意多做『+1』的市民，都是城市進步的力量。這股由下而上的熱情，展現市民「把城市當作自己的作品」的自豪感。邀請全台民眾，12月12日至28日來嘉義＋1，用雙腳體驗城市、用味蕾走進生活，感受嘉義式的從容與魅力，也讓尚未正式展開的城市博覽會，已在市區掀起一波「桃城喜事」的期待感。

▲▼ 全嘉義都是展場！市民自發打造行動宣傳車 「320+1 嘉義市城市博覽會」城市熱度提前引爆 。（圖／嘉義市政府提供）

嘉義市政府觀光新聞處指出，隨著城市氛圍逐步升溫，官方展區也將在12月12日全面啟動。「320+1嘉義市城市博覽會」以「共享城市」、「宜居城市」與「摩登城市」為三大主題、五大展區，透過城市故事串連嘉義的過去、現在與未來。包括與國際頂尖建築團隊 MVRDV 合作打造的「Wooden Wonders 嘉義市永續願景館」，以木構與舊城門意象呈現嘉義市自建城以來延續的木都城市精神；「嘉私選物 CHIAYI GOODS」則以時光為策展軸線，精選45件代表嘉義宜居性的物件與故事，把舊監宿舍群變成一座沒有圍牆的城市選物店；嘉義文學館推出《摩登嘉義，就是我的日常風景》，以文字、音樂與繪畫呈現嘉義既日常又摩登的城市樣貌。

32 0+1 嘉義市城市博覽會

展出日期：2025 年 12 月 12 日（五）至 12 月 28 日（日）
開放時間：週一至週四 10:00–18:00；週五至週日 10:00–20:00
展覽地點：嘉義市全區（詳細地圖請見官網）
特別活動：「不在位子上」城市走讀（共 35 場，採預約報名制，每場限 20 人）
官方社群：Instagram: @planground.co
FB: 「320+1嘉義城市博覽會」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

寒夜負氣離家！82歲老婦獲警暖心助返家

新北打造低碳交通成果亮眼　榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

AI助力阿里山林鐵行車安全　獲經濟部新創採購獎

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖「倒地濺血」　路人全嚇壞

「蟒蛇當圍巾」掛頸逛街畫面曝　遛寵物蛇被勒！倒地濺血險喪命

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

寒夜負氣離家！82歲老婦獲警暖心助返家

新北打造低碳交通成果亮眼　榮獲「ESG運輸永續」傑出獎

AI助力阿里山林鐵行車安全　獲經濟部新創採購獎

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！泰國飯店員工驚見遺體

頭髮最近掉好多！盤點熬夜「6大後遺症」　你中了幾個？

墨西哥明年起課高關稅！經貿辦：我國若干項目獲排除、調降

日月光信評展望調整！惠譽下修至「穩定」　短期違約評等降至F3

北市東區「焦糖楓」深夜狂冒濃煙！路人嚇傻停看　警消急到場

桃園豪華露營「雙人1泊4食」7999元起　淡水溫泉飯店住房買1送1

賓士旗艦房車「S-Class化身無人計程車」！首批測試阿布達比上路

【您的小孩忘了拿】媽媽大隊接力衝太嗨 小孩直接被遺忘XD

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

桃園舊城再生基地成果展　推動舊城新能量

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司成典範

威天宮頒發警大獎助學金　弘揚關公忠義精神

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

台南市消防局辦丙、丁種職安主管訓練90名外勤幹部強化安全意識

全球品牌大使飛來了！逢甲「激旨燒鳥」創生啤銷售奇蹟

消防之友會致贈獎勵慰問金感謝南市一大隊火警半月奮戰守護城市

更多熱門

相關新聞

320+1嘉義城市博覽會首開箱

320+1嘉義城市博覽會首開箱

為迎接嘉義建城321週年，「320+1嘉義市城市博覽會」特別邀請國際知名的荷蘭建築與都市設計事務所MVRDV合作。今（12）日在市府北棟大樓預定地舉行「Wooden Wonders 嘉義市博願景館」開幕茶會，邀請建築事務所 MVRDV 跨海打造期間限定木構展館，回應嘉義「木都」城市精神。

嘉義市刑警黃信勳、鄭羽彤榮獲全國刑警殊榮

嘉義市刑警黃信勳、鄭羽彤榮獲全國刑警殊榮

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

分析民進黨2026有望翻轉「藍營5縣市」　黃暐瀚：不只守還想攻

嘉義市數位遊戲提升學生防詐能力

嘉義市數位遊戲提升學生防詐能力

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

嘉義市加碼普發6千　市府力拚今送審議

關鍵字：

嘉義市城市博覽行動宣傳民宿文化320+1

讀者迴響

熱門新聞

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

快訊／15縣市發布強風特報　氣象署深夜示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

以為腸胃炎！11歲妹狂吐5次　醫一掃CT：致命警訊

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

Meta擬撤資台灣　事實查核中心恐面臨關門

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

北市加盟主疑虐柯基！牙醫配偶發聲明

聖石董座「乾女兒」身分曝！　看SWAG臀部刺青才知被綠

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

快訊／謝柏輝猝逝！　享年52歲

辛龍復出終於露面臉書劉真照片全刪只留任賢齊

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

最忘恩負義的三大星座！

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面