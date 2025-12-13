肯定托育夥伴專業付出　台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

▲台南市政府13日舉辦「托育之星嘉年華暨表揚活動」，表揚202位托育人員，社會局長郭乃文代表市長黃偉哲致意，感謝托育夥伴長期守護孩子成長。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為肯定托育人員長期投入幼兒照顧工作的專業與付出，台南市政府13日上午於永華市政中心西拉雅廣場舉辦「托育之星嘉年華暨表揚活動」，由社會局長郭乃文代表市長黃偉哲致意，表揚202位托育人員、居家式托育服務中心及親子悠遊館工作人員，感謝他們在第一線守護孩子成長的辛勞與貢獻。

市長黃偉哲表示，面對少子化挑戰，打造完善且值得信賴的托育支持體系，是市府最重要的基礎工程之一，而托育人員正是政策能否落實的關鍵力量。他指出，托育人員以專業與愛心陪伴孩子成長，也讓家長能安心工作，是支撐家庭與城市穩定運作的重要角色。市府未來將持續整合跨局處資源，提升托育量能與服務品質，與托育夥伴攜手打造安全、安心的育兒環境。

社會局長郭乃文指出，托育工作的價值不只來自年資累積，更來自持續學習與專業精進。隨著少子化趨勢加劇，今年全國新生兒人數已不到12萬人，每一位孩子的成長都彌足珍貴，而托育人員正肩負陪伴下一代成長的重要任務，其用心與付出值得社會高度肯定。

社會局說明，截至2025年11月，台南市共有2055名合格登記居家托育人員、4處居家托育服務中心、17處公托家園、139處私立托嬰中心及13處親子館。正因這群托育夥伴長期穩定投入，才能撐起台南完整且具韌性的育兒支持網絡。本次獲獎人員多年深耕托育現場，展現高度專業與穩定服務品質，是托育體系中最溫暖、也最值得信賴的力量。

今日活動除表揚儀式外，也安排團隊合作型趣味競賽，吸引35組托育人員與托育機構參與，透過合作互動增進交流與默契，展現托育專業能量，並促進不同單位間的觀摩與合作，強化在地托育服務體系的連結；立委林俊憲、陳亭妃服務處及多位議員服務處代表亦到場關心。

社會局也提醒，家長如需托育及親子服務相關資訊，可至「台南市育兒資源網」查詢，協助快速取得合適的育兒支持資源。