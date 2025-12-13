陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

▲爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，舉辦新書《以AI重塑城市》發表會，提出「古都變AI新城」的市政治理構想。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，13日舉辦新書發表會，以共同作者身分出版新書《以AI重塑城市（Reshaping Cities with AI）》。他提出「古都變AI新城」的市政治理想像，強調要把人工智慧從政治口號，真正落實為市政運作的日常工具。

陳以信指出，AI正快速改變全球治理模式，城市競爭力不再只是比拚硬體建設，而在於政府是否能善用新工具，提升行政效率、改善公共服務體驗，同時守住資料安全、隱私與公平正義等公共價值。他表示，新書以「能落地、可問責」為核心，嘗試為地方政府導入AI提供一套可執行的行動架構與路線圖。

他說明，《以AI重塑城市》全書從市政治理與服務、城市規劃與基礎建設、交通運輸、環境資源與永續、公衛社福、公共安全與城市韌性等六大面向切入，協助各局處盤點可優先試辦的AI應用場景，逐步建立跨局處協作與可衡量的治理指標，避免過往智慧城市發展常見的「重技術、輕治理」問題。

書中也納入「負責任AI」的概念。陳以信指出，公部門在導入AI前，應先建立可監督的流程與風險控管機制，包括資料治理、偏誤風險評估、人工覆核與問責架構，避免「先上線、後補課」，導致公共信任受損；同時引用多個國際城市案例，整理市民服務專線分流、多語翻譯、系統現代化等第一線需求，作為地方政府可快速驗證成效的切入點。

陳以信表示，發表會中也將進一步說明AI在交通治理、公共服務與城市競爭力上的具體應用方向，並分享他對台南推動AI治理的初步構想，期盼透過可衡量的績效管理與透明治理架構，讓市民「看得到改變，也監督得到成果」。