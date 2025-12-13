　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

▲爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，舉辦新書《以AI重塑城市》發表會，提出「古都變AI新城」的市政治理構想。（記者林東良翻攝）

▲爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，舉辦新書《以AI重塑城市》發表會，提出「古都變AI新城」的市政治理構想。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

爭取國民黨提名參選台南市長的前立委陳以信，13日舉辦新書發表會，以共同作者身分出版新書《以AI重塑城市（Reshaping Cities with AI）》。他提出「古都變AI新城」的市政治理想像，強調要把人工智慧從政治口號，真正落實為市政運作的日常工具。

陳以信指出，AI正快速改變全球治理模式，城市競爭力不再只是比拚硬體建設，而在於政府是否能善用新工具，提升行政效率、改善公共服務體驗，同時守住資料安全、隱私與公平正義等公共價值。他表示，新書以「能落地、可問責」為核心，嘗試為地方政府導入AI提供一套可執行的行動架構與路線圖。

他說明，《以AI重塑城市》全書從市政治理與服務、城市規劃與基礎建設、交通運輸、環境資源與永續、公衛社福、公共安全與城市韌性等六大面向切入，協助各局處盤點可優先試辦的AI應用場景，逐步建立跨局處協作與可衡量的治理指標，避免過往智慧城市發展常見的「重技術、輕治理」問題。

書中也納入「負責任AI」的概念。陳以信指出，公部門在導入AI前，應先建立可監督的流程與風險控管機制，包括資料治理、偏誤風險評估、人工覆核與問責架構，避免「先上線、後補課」，導致公共信任受損；同時引用多個國際城市案例，整理市民服務專線分流、多語翻譯、系統現代化等第一線需求，作為地方政府可快速驗證成效的切入點。

陳以信表示，發表會中也將進一步說明AI在交通治理、公共服務與城市競爭力上的具體應用方向，並分享他對台南推動AI治理的初步構想，期盼透過可衡量的績效管理與透明治理架構，讓市民「看得到改變，也監督得到成果」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
情侶鐵軌中間吵架！火車高速駛過　險輾死畫面曝光
妙齡女報案遭「合成裸女圖」　高雄警記一大過調職
麥當勞吃到「生雞塊」！　業者道歉認疏失
「健康胖」是假象　研究揭「無三高」肥胖風險：心臟病機率增37
快訊／泰軍出動F-16空襲！　炸毀2座橋梁

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

瑞豐夜市「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔　攤商逮人氣炸報警

最挺青年城市！新竹縣首屆公民提案競賽頒獎　詐騙防線、AI智慧旅遊創意驚艷全場

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

高雄警抓車手殉職！騎車撞違停貨車身亡　同仁哀痛不捨

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

瑞豐夜市「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔　攤商逮人氣炸報警

最挺青年城市！新竹縣首屆公民提案競賽頒獎　詐騙防線、AI智慧旅遊創意驚艷全場

陳以信出書談AI治理　拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣登場　300家品牌店櫃愛心價一折起

桃園舊城再生基地成果展　以文化行動推動舊城新能量

民宿業者行動宣傳車打造城市名片 　引爆320+1城市博覽會熱潮

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司落實防災規範成典範

連續10年助學　桃園威天宮頒發警大獎助學金

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署　聚焦打詐、反毒、國民法官應變

「永續願景館Wooden Wonders」　亮相320+1嘉義城市博覽會

不畏AI泡沫疑慮！外媒曝「台股明年衝3萬點」　股民樂觀情緒高漲

惡子恐嚇老母幫付2800車錢「不給殺全家」　逼掃地1600小時賠償

竹科夢碎！頂大碩士想等更好「連拒6次台積電屎缺」後悔了

歐盟「無限期凍結」俄羅斯資產！　估達7.7兆擬援烏

麥當勞偷拍少女如廁！她大喊「誰啊」　變態保全3度犯案被逮

民調落後江啟臣近20個百分點　何欣純酸怪怪的：有人刻意操作？

國3草屯段7車追撞！　竟是聯結車駕駛「酒駕還亂切車道」釀禍　

情侶檔鐵軌中間吵架！火車高速駛過　差1公尺被輾死畫面曝光

公教退撫基金恐提早破產　王婉諭轟國民黨：為了選票犧牲世代正義

LINE公布「5大盜帳號手法」超猖獗　用戶這動作犯大忌！

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔被逮

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

桃園舊城再生基地成果展　推動舊城新能量

陳以信出書談AI治理拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司成典範

威天宮頒發警大獎助學金　弘揚關公忠義精神

台南全面配發消防水源測試器材助攻未登記工廠合法化效率再加速

更多熱門

相關新聞

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

亞洲最大交通樞紐之一　廣州白雲站將AI引入公共服務

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

機器人非無所不能　陸大廠仍強調「人機協作」重要性

年底旺季行情加持　大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

年底旺季行情加持　大盤維持震盪盤堅、類股輪動格局

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

兒長聊ChatGPT後弒母　OpenAI挨告

AI生成53％！學者：人類恐不寫作讀書

AI生成53％！學者：人類恐不寫作讀書

關鍵字：

陳以信AI治理古都AI新城

讀者迴響

熱門新聞

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

最忘恩負義的三大星座！

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

電商女王曝被家暴「還要我跟他睡」：絕不原諒前夫

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

博通害慘晶片股！　費半收黑逾300點

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

「台灣低生育率」連馬斯克也關注

手搖飲老闆虐狗被轟　配偶醫二度回應

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面