女受困30公尺高透明滑水道　「下方就是大海」13秒掙扎片瘋傳

▲女子受困滑水道中。（圖／翻攝自TikTok／kaylamierzejewski）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女遊客搭乘郵輪旅行時，意外受困在距離海洋約30公尺高的透明滑水道上，雖然她試圖移動身體，卻一直無法脫困，驚險畫面被分享到TikTok後瘋傳，獲得超過700多萬點閱與網友討論。

這段約13秒的影片，於19日被網友分享到TikTok上。影片中可看到，一名女子受困在透明滑水道中，滑水道的下方就是凶猛大海、沒有其他安全保護措施，女子在滑水道中拼命掙扎的模樣全被拍下。

驚險影片獲得上萬網友留言，「像我一樣有幽閉恐懼症的人會嚇死」、「光看就快窒息了」、「天啊，這種情況她要怎麼脫困」，不過也有網友指出，該滑水道其實設有緊急逃生口，如果有乘客受困，工作人員可以打開救人。

分享影片的網友沒有透露事發地點，不過有國外媒體指出，船的型號看起來與挪威郵輪公司的Bliss號非常相像，該郵輪上有一個名為Ocean Loops的高空滑水道，這艘郵輪近來正在加拿大進行為期7天的阿拉斯加航程。目前暫無法得知受困女子後續情況。