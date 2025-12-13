百年古蹟開百桌！台南總舖師四季辦桌登場　黃偉哲與民眾共饗壓軸盛宴

▲2025台南總舖師四季辦桌冬季場13日在山上花園水道博物館登場，百桌齊開，為年度活動畫下壓軸。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2025台南總舖師四季辦桌冬季場，13日中午在被譽為「台南最美百年國定古蹟」的山上花園水道博物館登場，席開百桌，為今年四季辦桌系列活動畫下壓軸句點。市長黃偉哲親自到場與民眾互動，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱鬧溫馨。

黃偉哲表示，從入口走進會場花了不少時間，顯見四季辦桌深受民眾喜愛，也感謝長期協助推動台南觀光的各界夥伴，以及觀光旅遊局、文化局團隊的用心規劃。他說，冬季場選在秋收冬藏之際舉辦，正是品味台南豐饒物產的最佳時節。

黃偉哲指出，本次活動地點特別選在水道博物館，菜色融入牛肉湯、台灣鯛及各式當令水果，不僅吃得飽、吃得巧，還能在百年古蹟中用餐，讓味覺與視覺同步享受；也邀請民眾餐後在園區散步，感受水道歷史氛圍，或順遊新化菜市場及周邊景點。

觀光旅遊局表示，《台南總舖師四季辦桌》春、夏、秋三場活動皆獲得熱烈回響，透過「辦桌結合景點」的形式，讓遊客一次體驗台南飲食文化與城市風景。冬季場作為年度壓軸，不僅是今年最具代表性的辦桌盛宴，也為2025年四季辦桌系列活動劃下完美句點。

觀旅局指出，本次宴席由兩位重量級總舖師聯手打造，包括來自學甲的高振文總舖師，為首屆「環球廚神．名廚會員挑戰賽」全場總冠軍，擅長以現代技法詮釋在地風味；以及新萬香餐廳行政主廚李益仲師傅，出身善化辦桌世家第三代，展現正統台南宴席精神。

食材選用以台南當令物產為核心，涵蓋北門台灣鯛與午仔魚、安定麻油、將軍紅蘿蔔與牛蒡、麻豆柚子醬、善化芝麻及下營黑豆等，採無菜單方式呈現，展現溫潤沉穩、層次豐富的冬日風味。

活動現場除精緻料理外，也邀請美食作家張耘書介紹菜色設計理念與烹調工法，並搭配印尼新住民演出、原住民傳統舞蹈及日式音樂饗宴，營造多元文化交織的宴席氛圍；包括立委郭國文、議員李文俊，以及立委林俊憲、陳亭妃服務處代表等人皆到場共襄盛舉。

觀旅局補充，感謝台塩生技贊助活動所需食用鹽並提供每桌海洋鹼性離子水，大苑子亦加碼贊助冰涼飲品；山上花園水道博物館周邊還有南瀛天文館、左鎮化石園區及台灣史前文化博物館南科考古館，可規劃順遊，延伸台南美食之旅。