最挺青年城市！新竹縣首屆公民提案競賽頒獎　詐騙防線、AI智慧旅遊創意驚艷全場

新竹將青年視為重要的城市夥伴，積極規劃青年培力課程、跨域交流、數位創新青年培育就業計劃等，一步步打造「最懂青年、最願意聽青年」的友善城市，讓年輕人的聲音真正被看見，今年新竹縣更進一步把青年創意拉進公共討論核心，首次舉辦「全國青年公民提案競賽」，邀請青年以自己的觀察與行動，重新想像城市樣貌，讓青年不只參與公共議題，而是成為促成改變的人，12/11於縣府大廳舉行的「竹光寶盒 城市共創靈感庫」頒獎暨成果發表會，入選團隊以展覽、簡報與互動導覽呈現他們對環境、社會發展的洞察，活動也獲得縣府高度重視，新竹縣長楊文科、新竹縣政府教育局局長楊郡慈、新竹縣議員、主持人吳鳳等長官貴賓皆親臨現場肯定青年行動，期盼這個城市因青年參與更有活力。

為了鼓勵青年踴躍參與深具前瞻性的活動，新竹縣楊文科縣長高度肯定了青年團隊的提案與構想，「年輕人具備熱忱與創新的理念，是國家未來最重要的主力，新竹縣是對年輕人非常照顧的一個縣市，不僅支持創新創業，更提供經費補助給高中至大學的青年社團，讓他們保持活躍，縣府此次鼓勵全國青年提議的計畫，涵蓋了永續發展、自然生態、社會公益，以及都市與經濟發展等全面性議題」，並強調「年輕人最了解年輕人，尤其擅長運用數位技術，有助於他們與同儕進行有效溝通，共同找出問題的解決方案」。

「竹光寶盒 城市共創靈感庫」號召全國18至45歲的青年組隊參與，吸引全國共23組青年團隊踴躍報名，提案主題橫跨「環境永續／自然生態」、「社會公益／社福文教」及「都市發展／就業經濟」三大領域，經過初選、公共討論、業師輔導和局處交流有12組團隊晉級決選舞台，由許耿銘教授、卓逸民教授、張新立教授、主持人吳鳳、呂家華老師及林益洲副局長擔任評審，選出2組城市共創優秀獎，每組獲得6萬元；3組城市共創佳作獎，每組獲得3萬元，縣府將持續提供經費支持與討論平台，協助這些方案的落實。

榮獲「城市共創優秀獎」的竹青AI特攻隊透露，其提案初衷源於校園中「太多學生受騙了」，許多學生單次被騙金額高達4萬甚至10萬，甚至面臨休學困境，團隊觀察到新竹縣的詐騙受害者集中在18~29歲的年輕族群，即使警政單位大力宣導，青年仍持續受害，常見於社交網絡或網路影片中如「AI指令」或「罐頭訊息」般回覆的詐騙方式，團隊觀察到，當前許多青年受害者因沉浸在數據生活中而難以分辨資訊真假，因此提出兩大創新策略，將舉辦「遊戲工作坊」，設計出能融入日常生活的立體防詐騙工具，提升青年的防範意識，其次，將既有165資料庫中的故事轉化為青年偏好的短影片形式，讓防詐知識能被快速吸收與分享。

此次青年競賽讓團隊有機會與縣府局處直接對話，他們表示，這樣的交流使提案視野更開闊，也更理解政策執行面臨的限制與預算運作方式，從而更精準掌握問題本質，對竹青AI特攻隊而言，收穫不只是提案入選，想法可以被看見、也更願意站上公共舞台主動行動。

榮獲「城市共創優秀獎」的「風城智遊」團隊，提案以「AR數位孿生古蹟重現」為主題開發一站式深度旅遊平台，整合在地資源與AI、AR擴增實境、自動化儀表板等科技力量，將靜態景點轉化為沉浸式導覽體驗，例如在司馬庫斯，遊客可透過手機與虛擬人物互動，像是跟著在地嚮導同行般，更深入地認識部落文化。兩位成員皆具多年科技業背景，團隊表示，希望把產業專業回饋城市，將自己作為「深度旅遊使用者」的真實需求融入設計，讓科技不再只是炫技，而是彌補旅遊體驗「理想與現實的差距」。

團隊也直言，這次競賽提供的導師輔導與局處交流非常受用，不僅評審投入、溝通深入，讓他們感受到公部門並非高高在上，而是願意真誠了解青年觀點，透過產官對話，他們更意識到現行政策如何運作、資源在哪裡，也因此重新思考自身與地方的連結。

新竹縣政府首次舉辦全國規模的青年公民提案競賽，新竹縣政府教育局楊郡慈局長對此深感驚艷，楊郡慈局長指出，過往認為年輕人只關心生活細節或周圍環境，但此次競賽發現當代青年對公共議題的關注「超越我們的理解跟想像」，參賽者將環境與永續主題結合，提出了許多優秀觀點，特別是他們「AI能力很好」，解決問題與思考方向與傳統模式截然不同，例如，團隊利用「實境的方式」結合AI解決旅遊問題，並提升與環境的互動性來進行行銷，給予行政機關不同的思維刺激，這些透過AI能力關注城市共創或社會公益的議題，是縣府過去未曾想過的。

本次競賽設計了導師輔導與局處交流等機制，教育局長認為，這些環節的目的是協助年輕人了解更多，讓他們清楚行政機關的流程和落地的可行性，透過了解這些過程，不僅能讓提案變得更成熟，也能促使提案真正轉化為執行。局長強調，感謝各局處與專業人士的協助，讓年輕人感覺他們是被支持的、有被聽到，這能點燃他們對公共事務的熱情，是跨出公共參與的珍貴一步，對於得獎的五個優秀提案，教育局承諾將其作為縣府未來在相關議題處理方式和方案的施政參考，縣府將透過既有的多個平台，包括青年諮詢委員會，持續性地將這些思維與聲音納入，並在局處橫向溝通討論時作為重要的參考依據。