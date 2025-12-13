太保兒童公園升級　市長鄭淑分盼打造安全多元遊戲環境

▲▼ 太保市公所打造親子冬季冒險樂園，市長鄭淑分強調，給孩子快樂的童年是自己的任務 。（圖／太保市公所提供）

記者翁伊森／嘉義報導

聖誕節將至，太保市公所今(13)日在太保市兒童公園推出《航向夢想島太保號冒險》親子同樂活動，結合闖關挑戰、舞台表演及創意手作等多元體驗，吸引親子熱情參與，打造屬於孩子的冬季冒險樂園。

市長鄭淑分表示，本次活動以「探索」為核心，規劃適合不同年齡的體驗內容，包括結合體能、專注與解謎的三大冒險闖關，以及為高年級孩童設計的限定試煉挑戰，提升自信與成就感；同時安排哥哥姐姐唱跳秀、泡泡派對、魔術秀等精彩節目，營造熱鬧歡樂的節慶氛圍。手作部分則推出「瓶中沙信 DIY」體驗，共有300組親子報名參與，讓孩子把夢想與記憶收藏回家。鄭淑分說，希望提供讓孩子勇敢探索、家長安心陪伴的友善環境，公所團隊會持續成為年輕父母育兒路上的「神隊友」。

鄭淑分指出，此次活動場地是位於太保里的「太保市兒童公園」，公所於113年成功爭取中央資源，獲得內政部補助500萬元，進行公園綠地優化，並以自有財源，將舊式遊具更新為共融式遊具，讓孩子擁有更安全、多樣化且具挑戰性的遊戲環境。

鄭淑芬強調，114年公園遊具相關經費，公所編列500萬元，代表會刪除剩下10萬元；但公所團隊仍持續推動公園綠地優化，積極申請中央補助計畫！後潭里兒童公園成功爭取「城鎮風貌及創生環境營造計畫」800 萬元補助，麻魚寮公園此次風災災後整修，公所編列150萬元，遭代表會全數刪除，在黃榮利議員及嘉義縣政府文觀局協助下，成功爭取交通部觀光署396萬元修繕經費！南新里水牛公園災後整修，公所同樣編列150萬元，仍遭代表會全數刪除，經詹琬蓁議員協助後，由嘉義縣政府進行維修工作。公所在有限經費中，全力爭取外部資源，讓每個地區都有優質公共空間，提供孩子健康成長、親子共享時光、長者樂齡陪伴的友善場域。

鄭淑芬表示，「給孩子快樂的童年是我的任務！」公所團隊將以有限資源創造更大效益，不只是辦理活動讓親子共享時光，更從環境建設著手，打造安全、友善、促進成長的育兒城市。未來公所也將持續用行動守護孩子的笑容，讓每個家庭在太保市安心生活、放心育兒。