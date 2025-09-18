法老「3000年金手鐲」不見了　埃及博物館弄丟無價寶！邊境嚴查

▲埃及旅遊古物部發聲明強調，其他博物館沒有遺失文物。（圖／翻攝埃及旅遊古物部臉書）



記者許力方／綜合報導

怪盜神偷？埃及當局繃緊神經，現正追查失蹤的「珍寶」，一只屬於法老、擁有3000年歷史的金手鐲，近日從開羅的埃及博物館遺失，目前全國各機場、港口、陸路邊境檢查站都在加強查緝中。

埃及旅遊古物部表示，這件「鑲有青金石珠子」的金手鐲，最後一次出現是在博物館解放廣場的修復實驗室。針對失蹤案，當局已採取法律行動，並移交給執法部門和檢警處理，手鐲的照片也已分發至全國各機場、港口和邊境檢查站，預防走私。

▲埃及博物館弄丟法老「3000年金手鐲」。（圖／翻攝埃及旅遊古物部臉書）



館長並發布聲明澄清，網路上流傳的一些手鐲照片並非失蹤物件，而是目前仍在館內展出的另一件展品。他們已經成立專委，在修復實驗室內逐一清點、審查其他文物資產。

館方介紹，這件「無價金手鐲」由第21王朝（約西元前1076年至前723年）的法老阿蒙姆普（Amenemope）所擁有。阿蒙姆普是「一位鮮為人知卻耐人尋味的第21王朝統治者」，他最初葬於尼羅河三角洲東部塔尼斯王陵區的簡陋單室墓NRT IV；數年後，他的遺體被重新安葬在當時最具權勢的國王之一蘇森奈斯一世旁邊。其墓於1940年被重新發現。

劍橋大學法醫考古學家認為，法老金手鐲失蹤案「不足為奇」，因為古物市場需求巨大，有多種可能的情況發生，包括手鐲遭竊並走私出境，或是被熔化取金，也有可能成為私人收藏。